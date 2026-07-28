۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۶

فرماندار قصرشیرین در گفت‌وگو با میراث‌آریا: 

مرز خسروی با آمادگی کامل، مهیای خدمت‌رسانی به ۲.۵ میلیون زائر اربعین است/ ۱۴ هتل و صدها موکب در مدار میزبانی از زائران

مرز خسروی با آمادگی کامل، مهیای خدمت‌رسانی به ۲.۵ میلیون زائر اربعین است/ ۱۴ هتل و صدها موکب در مدار میزبانی از زائران

فرماندار قصرشیرین با تاکید بر آمادگی کامل زیرساخت‌ها و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری باشکوه اربعین حسینی، از آمادگی مرز بین‌المللی خسروی برای ارائه خدمات به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار زائر خبر داد و گفت: ظرفیت‌های اقامتی، درمانی، حمل‌ونقل و خدمات‌رسانی این گذرگاه راهبردی به‌طور کامل برای میزبانی شایسته از زائران سیدالشهدا(ع) بسیج شده است.

محمد شفیعی، فرماندار قصرشیرین در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با اشاره به آمادگی همه‌جانبه مرز بین‌المللی خسروی برای میزبانی از زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: با هم‌افزایی و هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، امدادی، انتظامی و امنیتی، تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران پیش‌بینی شده و مرز خسروی آمادگی دارد به بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار زائر اربعین حسینی خدمت‌رسانی کند.

او با بیان اینکه مرز خسروی یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین گذرگاه‌های تردد زائران اربعین به شمار می‌رود، افزود: هم‌اکنون صدها موکب مردمی و خدماتی در این مرز مستقر هستند و به‌صورت شبانه‌روزی در حوزه‌های اسکان، تغذیه، پذیرایی و ارائه خدمات رفاهی به زائران فعالیت می‌کنند.

فرماندار قصرشیرین با اشاره به ظرفیت‌های اقامتی این شهرستان تصریح کرد: برای رفاه زائران، ۱۴ هتل شهرستان قصرشیرین به‌طور کامل آماده پذیرش و اسکان مسافران شده‌اند و در کنار آن، بسیاری از شهروندان قصرشیرین نیز با روحیه‌ای مثال‌زدنی، منازل خود را برای میزبانی رایگان از زائران حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) مهیا کرده‌اند که جلوه‌ای ارزشمند از فرهنگ میزبانی و همبستگی مردم این منطقه است.

شفیعی در ادامه از استقرار مراکز درمانی تخصصی در مرز خسروی خبر داد و گفت: دو مرکز درمانی مجهز متعلق به سپاه و ارتش با بهره‌گیری از امکانات تخصصی و فوق‌تخصصی، به‌صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات پزشکی و درمانی به زائران هستند تا در صورت نیاز، خدمات لازم با سرعت و کیفیت مطلوب ارائه شود.

او همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده در حوزه حمل‌ونقل خاطرنشان کرد: ۴۵ دستگاه اتوبوس به‌صورت رایگان در مسیر منذریه، جابه‌جایی زائران را از مرز تا محل استقرار ناوگان حمل‌ونقل برعهده دارند. علاوه بر این، ۳۲۰ دستگاه اتوبوس و انواع وسایل نقلیه نیز در پایانه مرزی و پارکینگ‌های خسروی مستقر شده‌اند تا روند انتقال زائران با سهولت، نظم و سرعت انجام شود.

فرماندار قصرشیرین در پایان با تاکید بر آمادگی کامل این شهرستان برای میزبانی از زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: با همکاری، هم‌افزایی و انسجام همه دستگاه‌های مسئول، هیچ‌گونه مشکلی در حوزه خدمت‌رسانی به زائران در مرز خسروی و شهرستان قصرشیرین وجود ندارد و تلاش مجموعه عوامل اجرایی بر آن است که زائران حضرت سیدالشهدا(ع)، سفری ایمن، آرام و همراه با خدماتی شایسته را در این گذرگاه بین‌المللی تجربه کنند.

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کد خبر 1405050600512
مهدی ارجمند
دبیر مهدی نورعلی

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