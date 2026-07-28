محمد شفیعی، فرماندار قصرشیرین در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا، با اشاره به آمادگی همهجانبه مرز بینالمللی خسروی برای میزبانی از زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: با همافزایی و هماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی، خدماتی، امدادی، انتظامی و امنیتی، تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران پیشبینی شده و مرز خسروی آمادگی دارد به بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار زائر اربعین حسینی خدمترسانی کند.
او با بیان اینکه مرز خسروی یکی از مهمترین و راهبردیترین گذرگاههای تردد زائران اربعین به شمار میرود، افزود: هماکنون صدها موکب مردمی و خدماتی در این مرز مستقر هستند و بهصورت شبانهروزی در حوزههای اسکان، تغذیه، پذیرایی و ارائه خدمات رفاهی به زائران فعالیت میکنند.
فرماندار قصرشیرین با اشاره به ظرفیتهای اقامتی این شهرستان تصریح کرد: برای رفاه زائران، ۱۴ هتل شهرستان قصرشیرین بهطور کامل آماده پذیرش و اسکان مسافران شدهاند و در کنار آن، بسیاری از شهروندان قصرشیرین نیز با روحیهای مثالزدنی، منازل خود را برای میزبانی رایگان از زائران حضرت اباعبداللهالحسین(ع) مهیا کردهاند که جلوهای ارزشمند از فرهنگ میزبانی و همبستگی مردم این منطقه است.
شفیعی در ادامه از استقرار مراکز درمانی تخصصی در مرز خسروی خبر داد و گفت: دو مرکز درمانی مجهز متعلق به سپاه و ارتش با بهرهگیری از امکانات تخصصی و فوقتخصصی، بهصورت شبانهروزی آماده ارائه خدمات پزشکی و درمانی به زائران هستند تا در صورت نیاز، خدمات لازم با سرعت و کیفیت مطلوب ارائه شود.
او همچنین با اشاره به برنامهریزی گسترده در حوزه حملونقل خاطرنشان کرد: ۴۵ دستگاه اتوبوس بهصورت رایگان در مسیر منذریه، جابهجایی زائران را از مرز تا محل استقرار ناوگان حملونقل برعهده دارند. علاوه بر این، ۳۲۰ دستگاه اتوبوس و انواع وسایل نقلیه نیز در پایانه مرزی و پارکینگهای خسروی مستقر شدهاند تا روند انتقال زائران با سهولت، نظم و سرعت انجام شود.
فرماندار قصرشیرین در پایان با تاکید بر آمادگی کامل این شهرستان برای میزبانی از زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: با همکاری، همافزایی و انسجام همه دستگاههای مسئول، هیچگونه مشکلی در حوزه خدمترسانی به زائران در مرز خسروی و شهرستان قصرشیرین وجود ندارد و تلاش مجموعه عوامل اجرایی بر آن است که زائران حضرت سیدالشهدا(ع)، سفری ایمن، آرام و همراه با خدماتی شایسته را در این گذرگاه بینالمللی تجربه کنند.
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