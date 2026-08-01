به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرامرز نصیری روز شنبه ۱۰مرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: دوره تخصصی تولیدات چرم دستدوز با تدریس استاد برجسته رشته چرم خانم حسینی مبین و با حضور ۲۰ شرکتکننده از علاقهمندان و فعالان این حوزه آغاز شده است.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سمنان با اعلام اینکه این دوره با همکاری جهاد دانشگاهی استان سمنان در حال اجرا است، خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیتهای علمی و آموزشی جهاد دانشگاهی، تضمینکننده کیفیت و اعتبار این دوره آموزشی خواهد بود.
او افزود: دوره آموزشی چرم در سمنان با تمرکز بر تکنیکهای پیشرفته چرمدوزی دستدوز در حال برگزاری است تا هنرمندان بتوانند محصولات خود را با استانداردهای روز و کیفیت بالا به بازار عرضه کنند.
نصیری بیان کرد: صنایعدستی، یکی از ارکان مهم اقتصاد بومی و عاملی کلیدی در توسعه گردشگری است و از این رو، تمرکز بر آموزشهای مهارتمحور و تخصصی، نخستین گام در راستای حمایت از هنرمندان و تبدیل ظرفیتهای هنری به فرصتهای شغلی پایدار است.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سمنان تأکید کرد: هدف نهایی ما از برگزاری این کلاسهای تخصصی، تربیت نیروی کار ماهر و حمایت از خوداشتغالی است تا با ارتقای سطح کیفی صنایعدستی، نام شهرستان سمنان در بازار محصولات هنری و صنایعدستی خوشتر بدرخشد.
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