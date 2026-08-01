۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۳

آغاز دوره تخصصی تولیدات چرم دست‌دوز با هدف اشتغال‌زایی در سمنان

آغاز دوره تخصصی تولیدات چرم دست‌دوز با هدف اشتغال‌زایی در سمنان

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان از آغاز دوره آموزشی تخصصی تولیدات چرم دست‌دوز با هدف ایجاد اتغال پایدار در سمنان خبر داد. 

به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرامرز نصیری روز شنبه ۱۰مرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: دوره تخصصی تولیدات چرم دست‌دوز با تدریس استاد برجسته رشته چرم خانم حسینی مبین و با حضور ۲۰ شرکت‌کننده از علاقه‌مندان و فعالان این حوزه آغاز شده است.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان با اعلام اینکه این دوره با همکاری جهاد دانشگاهی استان سمنان در حال اجرا است، خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های علمی و آموزشی جهاد دانشگاهی، تضمین‌کننده کیفیت و اعتبار این دوره آموزشی خواهد بود.

او افزود: دوره آموزشی چرم در سمنان با تمرکز بر تکنیک‌های پیشرفته چرم‌دوزی دست‌دوز در حال برگزاری است تا هنرمندان بتوانند محصولات خود را با استانداردهای روز و کیفیت بالا به بازار عرضه کنند.

نصیری بیان کرد: صنایع‌دستی، یکی از ارکان مهم اقتصاد بومی و عاملی کلیدی در توسعه گردشگری است و از این رو، تمرکز بر آموزش‌های مهارت‌محور و تخصصی، نخستین گام در راستای حمایت از هنرمندان و تبدیل ظرفیت‌های هنری به فرصت‌های شغلی پایدار است.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان تأکید کرد: هدف نهایی ما از برگزاری این کلاس‌های تخصصی، تربیت نیروی کار ماهر و حمایت از خوداشتغالی است تا با ارتقای سطح کیفی صنایع‌دستی، نام شهرستان سمنان در بازار محصولات هنری و صنایع‌دستی خوش‌تر بدرخشد.

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کد خبر 1405051000706
جواد طیبی
دبیر مرضیه امیری

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