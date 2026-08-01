به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی اکبرپور روز شنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: عملیات اجرایی بهسازی معابر دسترسی به قلعه تاریخی و همچنین عمارت تاریخی دختر ناصرالدین‌شاه با هدف ارتقای کیفیت محیطی و حفاظت از حریم این بناهای ارزشمند آغاز شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان با اشاره به اهمیت حفاظت از بافت‌های تاریخی و زیباسازی منظری جاذبه‌های منطقه، در تشریح جزئیات این پروژه تصریح کرد: در این عملیات، فرآیند جمع‌آوری و برچیدن کف‌سازی‌های فرسوده و نامناسب پیشین در دستور کار قرار گرفته است تا فضا برای بازسازی اصولی آماده شود.

او افزود: با توجه به بافت تاریخی و معماری اصیل این بناها، در طراحی پروژه بهره‌گیری از مصالح بومی و همگون با اقلیم منطقه در اولویت قرار گرفته است؛ بر همین اساس، عملیات اجرای کف‌فرش با استفاده از آجر ختایی انجام می‌شود.

اکبرپور در پایان با تأکید بر نقش محوطه‌سازی در توسعه گردشگری اظهار کرد: ساماندهی فضای پیرامونی بناهای تاریخی، علاوه بر حفاظت از کالبد بنا در برابر عوامل محیطی، نقش مؤثری در افزایش زیبایی بصری و ارتقای سطح رضایت گردشگران از بازدید از این آثار ایفا خواهد کرد.

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