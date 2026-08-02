به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین خانی امروز یکشنبه ۱۱ مردادماه با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای حمایت از هنرمندان استان اظهار کرد: تلاش ما بر این است که با بهره‌گیری از فرصت تردد گسترده زائران در مسیر بازگشت، بازاری پویا و مناسب برای تولیدکنندگان صنایع‌دستی استان ایجاد کنیم.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کرمانشاه افزود: این ۲۵ غرفه که در موقعیت استراتژیک ماهیدشت و ورودی شهرک صنعتی جاده بیستون مستقر شده‌اند، فرصتی ارزشمند برای عرضه مستقیم محصولات هنری به زائران عتبات عالیات فراهم آورده‌ایم تا هنر دست هنرمندان کرمانشاهی به بهترین شکل معرفی شود.

او با تأکید بر اهمیت حمایت از اشتغال‌زایی خرد و بومی گفت: با توجه به ثبت کرمانشاه به‌عنوان دروازه کربلا، این استان در ایام اربعین کانون توجه زائران است و وظیفه ماست که از این فرصت برای بهبود معیشت هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی استفاده کنیم.

خانی ادامه داد: حمایت از تولیدکنندگان تنها به ارائه تسهیلات محدود نمی‌شود، بلکه ایجاد بازار فروش مناسب و نمایشگاه‌های فصلی در مسیر تردد زائران، از اولویت‌های راهبردی ما در راستای تقویت بنیه اقتصادی هنرمندان شهرستان است.

او در ادامه تصریح کرد: ماهیدشت و ورودی شهرک صنعتی با زیرساخت‌های مهیا شده، اکنون به کانون تمرکز عرضه آثار هنری تبدیل شده است و ما تلاش داریم با نظارت بر کیفیت ارائه محصولات در این غرفه‌ها، زمینه را برای آشنایی بیشتر زائران با فرهنگ و هنر اصیل کرمانشاه فراهم کنیم تا این محصولات به‌عنوان سوغات فاخر این استان ماندگار شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کرمانشاه در پایان گفت: این غرفه‌ها با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط فرمانداری ،شهرداری و شهرک صنعتی با اولویت حضور هنرمندان بومی برپا شده است و امیدواریم با استقبال زائران، شاهد رونق بیش از پیش صنایع‌دستی شهرستان و ایجاد انگیزه مضاعف برای هنرمندان کرمانشاهی باشیم.

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