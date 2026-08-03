به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان روز دوشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ در بازدید از تأسیسات پذیرایی و روستوران‌های بین‌راهی محور حاجی‌آباد که با همراهی مشاور اداره‌کل و مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان انجام شد، بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات، رعایت کامل ضوابط بهداشتی، حفظ استانداردهای ایمنی، تکریم مسافران و ارائه خدمات مطلوب در واحدهای پذیرایی بین‌راهی تأکید کرد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به نقش مهم تأسیسات گردشگری بین‌راهی در افزایش رضایتمندی مسافران و توسعه گردشگری جاده‌ای اظهار کرد: ارائه خدمات باکیفیت، رعایت اصول بهداشت، نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای پذیرایی و توجه به حقوق گردشگران از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی این مراکز است و باید به‌صورت مستمر مورد توجه بهره‌برداران قرار گیرد.

او افزود: محورهای ترانزیتی استان هرمزگان به‌دلیل حجم بالای تردد مسافران و حمل‌ونقل بین‌استانی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و ارتقای سطح خدمات در مجتمع‌ها و رستوران‌های بین‌راهی، نقش مؤثری در افزایش ایمنی سفر، رفاه مسافران و تقویت جایگاه استان به‌عنوان مقصد و مسیر گردشگری کشور خواهد داشت.

محمدی همچنین بر استمرار بازدیدهای نظارتی از تأسیسات گردشگری استان تأکید کرد و گفت: این بازدیدها با هدف ارتقای کیفیت خدمات، رفع نواقص احتمالی، حمایت از واحدهای قانونمند و صیانت از حقوق گردشگران به‌صورت مستمر در سراسر استان انجام می‌شود.

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