به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، روز دوشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ در نشست با شهردار حاجی‌آباد با تأکید بر نقش زیرساخت‌های شهری در ارتقای صنعت گردشگری اظهار کرد: توسعه گردشگری بدون فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب امکان‌پذیر نیست و تحقق این هدف نیازمند همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری و بخش خصوصی است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به موقعیت راهبردی شهرستان حاجی‌آباد در محور ترانزیتی جنوب کشور افزود: ایجاد و تقویت زیرساخت‌های شهری و بین‌شهری، ساماندهی فضاهای خدمات‌رسان به گردشگران و افزایش امکانات رفاهی، نقش مهمی در افزایش ماندگاری مسافران و رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت.

او از ایجاد مراکز اسکان موقت در مبادی ورودی شهر به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم این شهرستان یاد کرد و گفت: فراهم‌کردن فضاهای مناسب برای استراحت و اقامت کوتاه‌مدت مسافران، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، زمینه معرفی ظرفیت‌های گردشگری و افزایش بهره‌مندی کسب‌وکارهای محلی را فراهم می‌کند.

محمدی همچنین بر ضرورت ساماندهی و ایجاد بازارچه‌ها و مراکز دائمی عرضه صنایع‌دستی و سوغات تأکید کرد و افزود: عرضه مستمر تولیدات هنرمندان بومی، ضمن حمایت از فعالان صنایع‌دستی، به معرفی هویت فرهنگی شهرستان و ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد گردشگری کمک خواهد کرد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان برگزاری رویدادهای فرهنگی و گردشگری را از دیگر محورهای این نشست برشمرد و اظهار کرد: طراحی و اجرای رویدادهای متناسب با ظرفیت‌های بومی حاجی‌آباد می‌تواند به برندسازی مقصد، جذب گردشگران و پویایی اقتصاد محلی منجر شود.

در پایان این نشست، حاضران بر تدوین برنامه‌ای مشترک میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان و شهرداری حاجی‌آباد برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ارتقای خدمات شهری و اجرای پروژه‌های اولویت‌دار با هدف تبدیل حاجی‌آباد به یکی از مقاصد شاخص گردشگری شمال استان تأکید کردند.

انتهای پیام/