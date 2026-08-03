به گزارش میراثآریا، سلیم محمدی، معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان، روز دوشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از بوستانهای در حال ساخت شهر حاجیآباد اظهار کرد: توسعه زیرساختهای گردشگری در شهرها، یکی از مهمترین عوامل افزایش ماندگاری مسافران، ارتقای کیفیت خدمات و رونق اقتصاد محلی است و بوستانهای شهری با رویکرد گردشگری میتوانند به فضاهایی پویا برای استراحت، تفریح و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و طبیعی هر منطقه تبدیل شوند.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان با اشاره به موقعیت راهبردی شهرستان حاجیآباد در مسیر تردد گردشگران و مسافران بیناستانی افزود: ایجاد و تکمیل فضاهای عمومی با کارکرد گردشگری، بهویژه در ورودیها و محورهای ارتباطی شهر، نقش مهمی در بهبود سیمای شهری، افزایش رضایت گردشگران و تقویت جایگاه حاجیآباد بهعنوان یکی از مقاصد گردشگری شمال هرمزگان خواهد داشت.
او همچنین از زمین واگذار شده برای احداث ساختمان اداری میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بازدید کرد و گفت: تأمین زیرساختهای اداری مناسب، زمینهساز ارائه خدمات مطلوبتر، تسریع در پیگیری امور سرمایهگذاران، حمایت از فعالان گردشگری و صنایعدستی و افزایش کیفیت خدماترسانی به شهروندان و گردشگران خواهد بود.
محمدی با تأکید بر اهمیت تعامل میان مدیریت شهری و ادارهکل میراثفرهنگی خاطرنشان کرد: اجرای پروژههای مشترک، توسعه فضاهای گردشگری و تکمیل زیرساختهای خدماتی با همکاری شهرداری و سایر دستگاههای اجرایی، گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار گردشگری و افزایش جذابیتهای شهری حاجیآباد خواهد بود.
انتهای پیام/
نظر شما