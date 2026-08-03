به گزارش میراثآریا، سلیم محمدی، معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان روز دوشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ در نشست با فرماندار حاجیآباد، با تأکید بر جایگاه راهبردی شهرستان حاجیآباد در کریدور ارتباطی جنوب کشور، اظهار کرد: توسعه گردشگری این شهرستان نیازمند همافزایی دستگاههای اجرایی، تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری و برنامهریزی هدفمند برای بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی منطقه است.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان با اشاره به اهمیت جذب سرمایهگذاران در حوزه گردشگری افزود: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان از طرحهای سرمایهگذاری دارای توجیه فنی و اقتصادی حمایت میکند و رفع موانع پیشروی سرمایهگذاران را از اولویتهای خود میداند.
محمدی همچنین بر ضرورت تدوین برنامههای اجرایی متناسب با ظرفیتهای شهرستان تأکید کرد و گفت: شناسایی فرصتهای جدید سرمایهگذاری، تقویت زیرساختهای گردشگری، توسعه تأسیسات گردشگری و ارتقای کیفیت خدمات میتواند زمینهساز افزایش حضور گردشگران و رونق اقتصادی شهرستان باشد.
در این نشست، مهمترین مسائل و مشکلات حوزه گردشگری، سرمایهگذاری و امور اداری شهرستان حاجیآباد مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره راهکارهای رفع موانع موجود، تسریع در اجرای پروژههای گردشگری و پیگیری برنامههای پیشنهادی ادارهکل برای توسعه این شهرستان به تبادل نظر پرداختند.
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