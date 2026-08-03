علی علائی، فرماندار ویژه خوی، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، با تأکید بر ضرورت بازنگری در برنامه‌های گردشگری، اظهار کرد: خوی همواره یکی از شهرهای اثرگذار تاریخ کشور بوده است؛ اما در زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های شخصیت‌های برجسته‌ای همچون شمس تبریزی و پوریای ولی در حوزه گردشگری و معرفی میراث‌فرهنگی، نیاز به برنامه‌ریزی‌های جدی و ساختارمند داریم.

او با اشاره به جایگاه استراتژیک گردشگری در اقتصاد امروز، تصریح کرد: معرفی مفاخر، آثار تاریخی و هنرمندان خوی می‌تواند نقش بی‌بدیلی در رونق صنعت گردشگری ایفا کند، ما در مدیریت شهرستان، تمام ظرفیت‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی و توانمندی‌های بخش خصوصی را برای دستیابی به این هدف به کار خواهیم گرفت.

علائی همچنین با اشاره به نقش کلیدی سرمایه‌های انسانی، افزود: هنرمندان، نویسندگان و نخبگان، عصاره جامعه هستند و تکریم و قدردانی از جایگاه آنان در زمان حیات، از وظایف اصلی ماست، فرهنگ غنی مردم خوی و نقش اثرگذار فعالان فرهنگی در امیدآفرینی، می‌تواند کاتالیزوری برای معرفی ظرفیت‌های شهرستان باشد.

فرماندار خوی در ادامه به چالش‌های زیرساختی اشاره کرد و گفت: توسعه گردشگری بدون تکمیل زیرساخت‌ها امکان‌پذیر نیست، مرز رازی و فرودگاه خوی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی شهرستان هستند، بنابراین توسعه فرودگاه و تکمیل مسیرهای منتهی به مرز با پیگیری جدی و حمایت استانداری آذربایجان‌غربی در دستور کار قرار دارد.

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