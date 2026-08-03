۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۸

فرماندار خوی:

تمرکز بر توسعه گردشگری خوی از طریق معرفی مفاخر فرهنگی و تقویت زیرساخت‌های مرزی

تمرکز بر توسعه گردشگری خوی از طریق معرفی مفاخر فرهنگی و تقویت زیرساخت‌های مرزی

فرماندار خوی بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مفاخر تاریخی و هنری و همچنین تقویت زیرساخت‌های حمل‌وگذر برای رونق صنعت گردشگری تأکید کرد.

علی علائی، فرماندار ویژه خوی، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، با تأکید بر ضرورت بازنگری در برنامه‌های گردشگری، اظهار کرد: خوی همواره یکی از شهرهای اثرگذار تاریخ کشور بوده است؛ اما در زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های شخصیت‌های برجسته‌ای همچون شمس تبریزی و پوریای ولی در حوزه گردشگری و معرفی میراث‌فرهنگی، نیاز به برنامه‌ریزی‌های جدی و ساختارمند داریم.

او با اشاره به جایگاه استراتژیک گردشگری در اقتصاد امروز، تصریح کرد: معرفی مفاخر، آثار تاریخی و هنرمندان خوی می‌تواند نقش بی‌بدیلی در رونق صنعت گردشگری ایفا کند، ما در مدیریت شهرستان، تمام ظرفیت‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی و توانمندی‌های بخش خصوصی را برای دستیابی به این هدف به کار خواهیم گرفت.

علائی همچنین با اشاره به نقش کلیدی سرمایه‌های انسانی، افزود: هنرمندان، نویسندگان و نخبگان، عصاره جامعه هستند و تکریم و قدردانی از جایگاه آنان در زمان حیات، از وظایف اصلی ماست، فرهنگ غنی مردم خوی و نقش اثرگذار فعالان فرهنگی در امیدآفرینی، می‌تواند کاتالیزوری برای معرفی ظرفیت‌های شهرستان باشد.

فرماندار خوی در ادامه به چالش‌های زیرساختی اشاره کرد و گفت: توسعه گردشگری بدون تکمیل زیرساخت‌ها امکان‌پذیر نیست، مرز رازی و فرودگاه خوی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی شهرستان هستند، بنابراین توسعه فرودگاه و تکمیل مسیرهای منتهی به مرز با پیگیری جدی و حمایت استانداری آذربایجان‌غربی در دستور کار قرار دارد.

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کد خبر 1405051200966
سمیرا محمدی
دبیر مرضیه امیری

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