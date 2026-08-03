۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۷

بررسی روند پرداخت تسهیلات جزء یک ماده ۹۵ به تفکیک شهرستان‌های هرمزگان

بررسی روند پرداخت تسهیلات جزء یک ماده ۹۵ به تفکیک شهرستان‌های هرمزگان

جلسه بررسی روند پرداخت تسهیلات جزء یک ماده ۹۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه، به تفکیک شهرستان‌های استان هرمزگان، با حضور مدیران و رؤسای نمایندگی‌ها و ادارات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان‌ها و کارشناسان اداره‌کل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز دوشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ در نشست بررسی تسهیلات جز یک ماده ۹۵، آخرین وضعیت معرفی متقاضیان، روند تشکیل پرونده‌ها، میزان جذب و پرداخت تسهیلات و همچنین چالش‌های موجود در اجرای این طرح در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی هر شهرستان به‌صورت جداگانه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

در جریان این جلسه، بر ضرورت تسریع در فرآیند تکمیل پرونده‌ها، تعامل مستمر با بانک‌های عامل، رفع موانع اجرایی و افزایش هماهنگی میان ادارات شهرستانی و اداره‌کل تأکید شد تا زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر فعالان این دو حوزه از ظرفیت‌های حمایتی دولت فراهم شود.

همچنین، عملکرد شهرستان‌ها در جذب اعتبارات و میزان پیشرفت پرونده‌های تسهیلاتی مورد پایش قرار گرفت و رؤسای شهرستان‌ها گزارشی از وضعیت پروژه‌های گردشگری و کارگاه‌های صنایع‌دستی متقاضی دریافت تسهیلات ارائه کردند.

در این نشست تأکید شد که تسهیلات جزء یک ماده ۹۵، یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و توسعه کسب‌وکارهای حوزه گردشگری و صنایع‌دستی به شمار می‌رود و استفاده به‌موقع و هدفمند از این ظرفیت می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی، افزایش فرصت‌های شغلی و توسعه پایدار مناطق مختلف استان داشته باشد.

در پایان، بر پیگیری مستمر روند اجرای مصوبات، تسریع در معرفی پرونده‌های واجد شرایط و بهره‌گیری حداکثری از اعتبارات اختصاص‌یافته به استان تأکید شد تا شهرستان‌های هرمزگان بتوانند سهم بیشتری از منابع حمایتی را جذب و در مسیر توسعه گردشگری و صنایع‌دستی استان به‌کار گیرند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405051201021
صدیقه غلامی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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