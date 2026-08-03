به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز دوشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ در نشست بررسی تسهیلات جز یک ماده ۹۵، آخرین وضعیت معرفی متقاضیان، روند تشکیل پرونده‌ها، میزان جذب و پرداخت تسهیلات و همچنین چالش‌های موجود در اجرای این طرح در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی هر شهرستان به‌صورت جداگانه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

در جریان این جلسه، بر ضرورت تسریع در فرآیند تکمیل پرونده‌ها، تعامل مستمر با بانک‌های عامل، رفع موانع اجرایی و افزایش هماهنگی میان ادارات شهرستانی و اداره‌کل تأکید شد تا زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر فعالان این دو حوزه از ظرفیت‌های حمایتی دولت فراهم شود.

همچنین، عملکرد شهرستان‌ها در جذب اعتبارات و میزان پیشرفت پرونده‌های تسهیلاتی مورد پایش قرار گرفت و رؤسای شهرستان‌ها گزارشی از وضعیت پروژه‌های گردشگری و کارگاه‌های صنایع‌دستی متقاضی دریافت تسهیلات ارائه کردند.

در این نشست تأکید شد که تسهیلات جزء یک ماده ۹۵، یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و توسعه کسب‌وکارهای حوزه گردشگری و صنایع‌دستی به شمار می‌رود و استفاده به‌موقع و هدفمند از این ظرفیت می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی، افزایش فرصت‌های شغلی و توسعه پایدار مناطق مختلف استان داشته باشد.

در پایان، بر پیگیری مستمر روند اجرای مصوبات، تسریع در معرفی پرونده‌های واجد شرایط و بهره‌گیری حداکثری از اعتبارات اختصاص‌یافته به استان تأکید شد تا شهرستان‌های هرمزگان بتوانند سهم بیشتری از منابع حمایتی را جذب و در مسیر توسعه گردشگری و صنایع‌دستی استان به‌کار گیرند.

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