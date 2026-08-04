بهگزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا روز سهشنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: همزمان با اربعین حسینی و بهمنظور ارتقای کیفیت خدماترسانی به زائران، اکیپ ستاد اقامه نماز استان از نمازخانهها، سرویسهای بهداشتی، نمازخانههای بینراهی و مجتمعهای خدماتی رفاهی مسیرهای منتهی به مرز بینالمللی باشماق مریوان بازدید و بر روند ارائه خدمات نظارت کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان افزود: در این بازدیدها، وضعیت نظافت و بهداشت سرویسهای بهداشتی، آمادگی و تجهیز نمازخانهها، تامین امکانات مورد نیاز زائران و کیفیت خدمات ارائهشده در مجتمعهای بینراهی مورد ارزیابی قرار گرفت.
او با تاکید بر اینکه تکریم زائران و فراهمسازی شرایط مناسب برای اقامه نماز و استفاده از خدمات رفاهی از اولویتهای ستاد اربعین استان است، عنوان کرد: نظارت بر زیرساختهای خدماتی و رفاهی در محورهای منتهی به مرز باشماق بهصورت مستمر ادامه دارد تا زائران بتوانند با آرامش و آسایش از این امکانات بهرهمند شوند.
طالبنیا با اشاره به همکاری دستگاههای اجرایی عضو ستاد اربعین استان یادآور شد: هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای مسئول موجب شده خدمات مورد نیاز زائران در مسیرهای منتهی به مرز باشماق با کیفیت مناسب ارائه شود و مشکلات احتمالی در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان بیان کرد: مرز بینالمللی باشماق مریوان یکی از گذرگاههای مهم تردد زائران اربعین است و تمامی دستگاههای اجرایی استان با بسیج امکانات و ظرفیتهای موجود، برای ارائه خدمات شایسته و درخور شان زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در این مرز و مسیرهای منتهی به آن تلاش میکنند.
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