به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا روز سهشنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵ در بازدید از موکب میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان و روند خدماترسانی در مرز بینالمللی باشماق مریوان اظهار کرد: مجموعه میراثفرهنگی استان با همکاری بخشهای مختلف، برنامهریزیهای لازم را برای ارائه خدمات مطلوب به زائران در مسیر بازگشت انجام داده است.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان افزود: تمامی ظرفیتهای تاسیسات گردشگری استان شامل هتلها، مهمانپذیرها، خانهمسافرها، اقامتگاههای بومگردی و مجتمعهای خدماتی بینراهی برای اسکان و رفاه زائران در آمادگی کامل قرار دارند.
او با اشاره به اهمیت ارائه خدمات شایسته به زائران اربعین حسینی، عنوان کرد: تلاش میشود با همکاری دستگاههای عضو ستاد اربعین، فعالان بخش خصوصی و مردم مهماننواز استان، شرایط مناسبی برای استراحت، اسکان و تردد زائران در مسیر بازگشت فراهم شود.
طالبنیا یادآور شد: خدماترسانی به زائران تا پایان موج بازگشت ادامه و مجموعه میراثفرهنگی استان بر کیفیت ارائه خدمات در مراکز مرتبط نظارت خواهد داشت.
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