۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۴

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان:

تمهیدات لازم برای اسکان و خدمات‌دهی به زائران اربعین در مسیر بازگشت از کردستان فراهم است

تمهیدات لازم برای اسکان و خدمات‌دهی به زائران اربعین در مسیر بازگشت از کردستان فراهم است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: تمهیدات لازم برای اسکان، پذیرایی و ارائه خدمات رفاهی به زائران اربعین حسینی در مسیر بازگشت از استان فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵ در بازدید از موکب میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان و روند خدمات‌رسانی در مرز بین‌المللی باشماق مریوان اظهار کرد: مجموعه میراث‌فرهنگی استان با همکاری بخش‌های مختلف، برنامه‌ریزی‌های لازم را برای ارائه خدمات مطلوب به زائران در مسیر بازگشت انجام داده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: تمامی ظرفیت‌های تاسیسات گردشگری استان شامل هتل‌ها، مهمانپذیرها، خانه‌مسافرها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی برای اسکان و رفاه زائران در آمادگی کامل قرار دارند.

او با اشاره به اهمیت ارائه خدمات شایسته به زائران اربعین حسینی، عنوان کرد: تلاش می‌شود با همکاری دستگاه‌های عضو ستاد اربعین، فعالان بخش خصوصی و مردم مهمان‌نواز استان، شرایط مناسبی برای استراحت، اسکان و تردد زائران در مسیر بازگشت فراهم شود.

طالب‌نیا یادآور شد: خدمات‌رسانی به زائران تا پایان موج بازگشت ادامه و مجموعه میراث‌فرهنگی استان بر کیفیت ارائه خدمات در مراکز مرتبط نظارت خواهد داشت.

انتهای پیام/

کد خبر 1405051301053
شیلان صلواتی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha