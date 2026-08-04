به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، انوشیروان محسنی‌بندپی، عصر سه‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، در سفری دو روزه از راه فرودگاه بین‌المللی شهید قاسم سلیمانی اهواز وارد استان خوزستان شد.

معاون گردشگری کشور در بدو ورود به اهواز در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، ضمن قدردانی از میزبانی مردم خوزستان اظهار کرد: مردم این استان، مردمی خونگرم، مصمم، جدی و باصفا هستند و سفر به خوزستان برای من و همراهانم توفیق بزرگی است.

محسنی‌بندپی درباره اهداف این سفر گفت: از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی شده بود تا به استان خوزستان سفر کنیم و از ظرفیت‌های گردشگری آن بازدید داشته باشم. یکی از برنامه‌های این سفر، بازدید از روستای پامنار است؛ روستایی که برای معرفی و رقابت در فرایند انتخاب روستای نمونه گردشگری از سوی سازمان جهانی گردشگری معرفی شده است.

او افزود: در جریان این سفر با فعالان حوزه سفر و صنعت گردشگری دیدار خواهیم کرد و از طرح‌های در حال ساخت و آماده بهره‌برداری استان نیز بازدید می‌شود.

معاون گردشگری وزیر میراث‌فرهنگی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه میراث‌فرهنگی خوزستان تصریح کرد: همکاران ما در این استان در شرایط دشوار، از جمله در جریان جنگ ۱۲روزه و ماه‌های گذشته، تلاش کردند چراغ گردشگری روشن بماند و این حوزه به فعالیت خود ادامه دهد.

او ادامه داد: خوزستان ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی در حوزه گردشگری دارد و امیدواریم در پایان این سفر، جمع‌بندی مناسبی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و رفع کم‌کاری‌های گذشته انجام شود تا زمینه شکوفایی استعدادهای گردشگری استان فراهم شود.

براساس این گزارش، بازدید از طرح در حال ساخت موزه منطقه‌ای خوزستان و بررسی آخرین وضعیت این طرح ملی، بازدید از موزه خصوصی «ابوداوود» در شهرستان کارون، بازدید از عمارت گردشگری «هزارنقش» اهواز، بازدید از مجتمع گردشگری «ریتاج» در اهواز و بررسی روند بازسازی و احیای بخشی از این مجتمع که در نخستین روز از سال جاری مورد اصابت موشک‌های دشمنان متخاصم قرار گرفته بود و سرکشی از موکب‌های خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی (ع) در شهرستان کارون و خداقوت به خادمان و دست‌اندرکاران این حوزه از جمله برنامه‌های روز نخست سفر معاون گردشگری وزیر میراث‌فرهنگی به خوزستان بود.

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