۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۷

آغاز خدمت‌رسانی رایگان اتوبوسرانی برای بازگشت زائران اربعین از مرز مهران به تهران

آغاز خدمت‌رسانی رایگان اتوبوسرانی برای بازگشت زائران اربعین از مرز مهران به تهران

رئیس کمیته حمل‌ونقل ستاد اربعین شهرداری تهران، از آغاز خدمت‌رسانی رایگان ناوگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای انتقال زائران اربعین حسینی از مرز مهران به تهران خبر داد.

به گزارش میراث آریا، مهدی علیزاده، رئیس کمیته حمل‌ونقل ستاد اربعین شهرداری تهران گفت: از بامداد امروز چهارشنبه ۱۴ مردادماه عملیات بازگشت رایگان زائران از پایانه برکت، واقع در حدفاصل نقطه صفر مرزی و پل زائر، آغاز شده و ۱۵۰ دستگاه اتوبوس شرکت واحد اتوبوسرانی تهران مسئولیت انتقال زائران به مقصد تهران را بر عهده خواهند داشت. 

او با بیان اینکه این خدمت‌رسانی در راستای تسهیل بازگشت زائران و کاهش دغدغه‌های حمل و نقلی آنان انجام می‌شود، افزود: تمامی خدمات این ناوگان به صورت رایگان ارائه خواهد شد تا زائران با پایان مراسم اربعین با سهولت و آرامش بیشتری به تهران بازگردند. 

رئیس کمیته حمل‌ونقل ستاد اربعین شهرداری تهران همچنین با اشاره به آخرین مرحله عملیات حمل‌ونقل مرزی، اظهار کرد: ون‌های سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران نیز در قالب آخرین مرحله این عملیات، حرکت خود را از مرز مهران به سمت تهران آغاز خواهند کرد و خدمات جابه‌جایی رایگان زائران را ارائه می‌دهند. 

علیزاده ادامه داد: این ون‌ها همانند روزهای گذشته، امروز چهارشنبه ۱۴ مردادماه نیز با انجام مأموریت انتقال زائران از مرز مهران به کرمانشاه و ایستگاه راه‌آهن، موفق شدند حدود ۵۰۰ نفر از زائران را جابه‌جا کنند که این اقدام نقش مؤثری در تسهیل تردد زائران و کاهش بار ترافیکی منطقه مرزی داشته است. 

او در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های عوامل اجرایی و نیروهای حاضر در عملیات حمل‌ونقل اربعین، تأکید کرد: تمامی ظرفیت‌های حمل‌ونقل شهرداری تهران تا پایان بازگشت زائران به کار گرفته شده است تا خدماتی شایسته، ایمن و رایگان به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه شود.

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کد خبر 1405051401094
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

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