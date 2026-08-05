به گزارش میراث آریا، مهدی علیزاده، رئیس کمیته حملونقل ستاد اربعین شهرداری تهران گفت: از بامداد امروز چهارشنبه ۱۴ مردادماه عملیات بازگشت رایگان زائران از پایانه برکت، واقع در حدفاصل نقطه صفر مرزی و پل زائر، آغاز شده و ۱۵۰ دستگاه اتوبوس شرکت واحد اتوبوسرانی تهران مسئولیت انتقال زائران به مقصد تهران را بر عهده خواهند داشت.
او با بیان اینکه این خدمترسانی در راستای تسهیل بازگشت زائران و کاهش دغدغههای حمل و نقلی آنان انجام میشود، افزود: تمامی خدمات این ناوگان به صورت رایگان ارائه خواهد شد تا زائران با پایان مراسم اربعین با سهولت و آرامش بیشتری به تهران بازگردند.
رئیس کمیته حملونقل ستاد اربعین شهرداری تهران همچنین با اشاره به آخرین مرحله عملیات حملونقل مرزی، اظهار کرد: ونهای سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران نیز در قالب آخرین مرحله این عملیات، حرکت خود را از مرز مهران به سمت تهران آغاز خواهند کرد و خدمات جابهجایی رایگان زائران را ارائه میدهند.
علیزاده ادامه داد: این ونها همانند روزهای گذشته، امروز چهارشنبه ۱۴ مردادماه نیز با انجام مأموریت انتقال زائران از مرز مهران به کرمانشاه و ایستگاه راهآهن، موفق شدند حدود ۵۰۰ نفر از زائران را جابهجا کنند که این اقدام نقش مؤثری در تسهیل تردد زائران و کاهش بار ترافیکی منطقه مرزی داشته است.
او در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای عوامل اجرایی و نیروهای حاضر در عملیات حملونقل اربعین، تأکید کرد: تمامی ظرفیتهای حملونقل شهرداری تهران تا پایان بازگشت زائران به کار گرفته شده است تا خدماتی شایسته، ایمن و رایگان به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه شود.
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