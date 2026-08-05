به‌‎گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی قاسمی نافچی روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه جاری گفت: با توجه به تعطیلات پایان تابستان امسال و افزایش حجم مسافران و گردشگران ورودی به چهارمحال و بختیاری ۱۹۴ واحد تأسیسات گردشگری در این استان آماده خدمات‌رسانی است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: هم‌اکنون ۱۶ هتل، ۱۰ هتل‌آپارتمان، سه مهمان‌پذیر، ۷۸ اقامتگاه بوم‌گردی، ۵۱ خانه مسافر، ۱۱ سفره‌خانه سنتی، پنج مجتمع گردشگری، هشت محوطه گردشگری، یک اردوگاه گردشگری، چهار مرکز تفریحی و سرگرمی و هفت واحد پذیرایی منفرد در استان مجوز فعالیت برای خدمات‌رسانی به مسافران و گردشگران ورودی به بام ایران را دارند.

قاسمی تصریح کرد: در این تعداد تأسیسات گردشگری ۲۵۴ اتاق با ۵۴۹ سوئیت و چهار هزار و ۶۲۱ تخت اقامتی آماده خدمات‌رسانی به مسافران و گردشگران ورودی به چهارمحال و بختیاری است.

او یادآور شد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری برای خدمات‌رسانی به مسافران و گردشگران ورودی به این استان در پایان تابستان امسال آمادگی همه‌جانبه دارد.

قاسمی اضافه کرد: در این رابطه هماهنگی‌های لازم به‌منظور خدمات‌رسانی مطلوب با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط در چهارمحال و بختیاری انجام شده است.

انتهای پیام/