به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز پنج شنبه ١۵ مردادماه ١۴٠۵، علیرضا مهرگان، طی برگزاری دوره آموزشی رایگان تولیدات چرمی دست دوز در این شهرستان اظهار کرد: توسعه آموزشهای مهارتی در حوزه صنایعدستی، یکی از رویکردهای مهم این اداره در راستای توانمندسازی فعالان صنایعدستی است.
رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان صومعهسرا با اشاره به نقش صنایعدستی در ایجاد فرصتهای شغلی خرد و پایدار ابراز کرد: چرم دوزی بهعنوان یکی از رشتههای کاربردی و بازارمحور صنایعدستی، از قابلیت بالایی برای راهاندازی کسبوکارهای خانگی، تولید محصولات مصرفی و هنری و افزایش درآمد خانوارها برخوردار است؛ ازاینرو با برنامهریزی هدفمند و برگزاری دورههای آموزشی رایگان میتوان زمینه حضور فعالتر هنرمندان و تولیدکنندگان صنایعدستی را در عرصههای اقتصادی تولید و کارآفرینی فراهم ساخت.
او افزود: این دوره آموزشی با هدف ارتقای مهارت هنرجویان و بهمنظور آشنایی با اصول طراحی، الگوسازی، برش، دوخت و تولید محصولات چرمی برگزار شد.
مهرگان ادامه داد: آموزشهای مهارتی در حوزه صنایعدستی، علاوه بر حفظ و گسترش هنرهای بومی و کاربردی، میتواند به توسعه اقتصاد محلی، افزایش مشارکت اجتماعی و ایجاد مسیرهای تازه برای اشتغالزایی بهویژه در میان جوانان، بانوان و علاقهمندان به فعالیتهای خانگی منجر شود.
رئیس اداره میراثفرهنگی صومعهسرا تصریح کرد: برگزاری کلاسهای رایگان، بخشی از برنامههای اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان صومعهسرا برای حمایت از هنرمندان، هنرجویان و فعالان صنایعدستی است تا علاقهمندان با فراگیری مهارتهای تخصصی، بتوانند در مسیر تولید، عرضه و فروش محصولات گام بردارند.
مهرگان در پایان خاطرنشان کرد: استمرار اینگونه دورههای آموزشی، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت تولیدات صنایعدستی، تقویت خلاقیت هنرجویان، توسعه مشاغل خانگی و تحقق اشتغال پایدار در شهرستان خواهد داشت.
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