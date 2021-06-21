بهگزارش میراثآریا بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام، عبدالمالک شنبهزاده مدیرکل استان روز 31 خرداد 1400 با اعلام این خبر اظهار کرد: «در راستای توسع فرهنگی و ترویج صنایعدستی در روستای پشت قلعه آبدانان که شمار زیادی از بانوان این روستا در رشته حصیربافی مشغول به فعالیت هستند، درهفته صنایعدستی با تلاش دهیار روستا یکی از کوچههای این روستا به نام کوچه «حصیر» نامگذاری شد.»
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام از اقدامات اولیه برای ثبت ملی روستای پشت قلعه آبدانان بهعنوان روستای ملی حصیربافی خبر داد و افزود: «در روستای پشت قلعه آبدانان بیش از شش کارگاه حصیربافی و ۵۰ حصیرباف مشغول به فعالیت هستند.»
شنبهزاده گفت: «روستای پشت قلعه از توابع شهرستان آبدانان در پنج کیلومتری جنوب شرقی شهر آبدانان واقع شده است به صورت کوهپایهای بوده و در دامنه کوههای زیبای زاگرس با طبیعتی زیبا و جذاب آرمیده است.»
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