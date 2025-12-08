سفر دریایی چابهار- عمان برقرار شد/ افتتاح پروژه ریلی چابهار- زاهدان تا پایان سال جاری

به گزارش میراث آریا، منصور بیجار اظهار کرد: بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد انسجام میان ارکان حاکمیت، معتمدان، علما و گروههای اجتماعی، نخستین گام مدیریت جدید استان بوده و این همراهی توانسته بخشی از گرههای امنیتی و اجتماعی را باز کند.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه حل موضوعاتی مانند پیامدهای حادثه هشت مهرماه ۱۴۰۱ بدون مشارکت مردم ممکن نبود، افزود: امنیت استان از مسیر مردممحور شدن ساختارها پیش رفته و روند استفاده از ظرفیت اقوام و مذاهب در حوزههای امنیتی تقویت شده است.
او با تشریح برنامههای اقتصادی دولت در استان، تصریح کرد: ظرفیتهای مرزی و ساحلی فعال شدهاند، بازارچههای مرزی رونق گرفته و تردد دریایی چابهار- عمان برقرار شده است. همچنین راهاندازی مسیر دریایی چابهار- کراچی در دستور کار قرار دارد.
بیجار واردات مستقیم کالاهای اساسی از استان را عاملی مؤثر در کاهش قیمتها دانست و گفت: منطقه آزاد چابهار در حوزه مدیریت، پشتیبانی و تجارت خارجی وارد مسیر جدیدی شده است.
او درباره طرحهای عمرانی نیز توضیح داد: پروژه ریلی چابهار ـ زاهدان پس از سالها رکود با جهش جدی اعتباری مواجه بوده و بهرهبرداری آن تا پایان سال هدفگذاری شده است. هماکنون بیش از ۶۸ پروژه بزرگراهی، سدسازی و خطوط انتقال آب بهصورت همزمان در استان فعال هستند.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اقدامات یکسال اخیر در حوزه خدمات عمومی بیان کرد: طرح عدالت آموزشی، جذب نیروهای بومی، توسعه زیرساختهای درمانی و تزریق نیروی تخصصی به نظام بهداشت و درمان استان از اقدامات شاخص بوده و این ظرفیت میتواند نیازهای درمانی سالهای آینده را تأمین کند.
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تأمین حقآبه هیرمند اولویت قطعی منطقه سیستان است. استفاده از دیپلماسی محلی، نقش معتمدان و تخصیص آب شیرینشده دریای عمان برای رفع نیاز استان با جدیت دنبال میشود.
استاندار سیستان و بلوچستان نقش دانشجویان را در پیشبرد مسیر تحولات استان تعیینکننده دانست و افزود: روحیه پرسشگری، عدالتخواهی و حساسیت اجتماعی دانشگاهیان میتواند موتور تحول اجتماعی، اقتصادی و عمرانی سیستان و بلوچستان باشد و آینده این خطه به حضور جوانان آگاه و مطالبهگر گره خورده است.
بیجار تأکید کرد: شناخت درست جایگاه دانشجو نخستین گام برای ایجاد تغییر واقعی در جامعه است و هر پرسش دانشگاهیان، گامی به سوی توسعه محسوب میشود. وی با اشاره به انتخابات آتی شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: ورود جوانان و دانشگاهیان به عرصه مدیریت شهری و روستایی میتواند کیفیت اداره مناطق مختلف را ارتقا دهد.
استاندار سیستان و بلوچستان از تشکیل شورای مشورتی دانشجویان و برگزاری منظم جلسات کمیسیون دانشجویی خبر داد و گفت: دانشگاهیان باید صدای مردم بیصدا باشند و مسیر طرح مسائل، نقد سیاستها و ارائه راهکارها را فعال نگه دارند.
