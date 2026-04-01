به گزارش خبرنگار میراث آریا، عبدالله کرد ۱۲ فروردین‌ماه اظهار کرد: با هدف بررسی آخرین روند خدمات‌رسانی به مسافران و گردشگران نوروزی، نخستین جلسه ستاد خدمات سفر این شهرستان در سال جاری به ریاست فرماندار و حضور تمامی اعضای عضو ستاد در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی میرجاوه افزود: در این جلسه دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد، آخرین اقدامات صورت گرفته را ارائه کرده و راهکاری لازم برای تقویت کمیت و کیفیت خدمات از سوی فرماندار ارائه شد.

او خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شهرستان میرجاوه دارای ظرفیت‌های طبیعی و بکری است، در تمام فصول سال و به ویژه ایام نوروز مسافران زیادی این منطقه را برای سفرهای نوروزی خود انتخاب می‌کنند که از ابتدای ستاد سفر نیز تمهیدات لازم برای میزبانی شایسته از گردشگران اندیشیده شده بود.

به گفته کرد، در این جلسه بر آماده‌باش کامل کلیه دستگاه‌های خدمات‌رسان و اتخاذ تمهیدات لازم به‌منظور ارائه خدمات مطلوب، تأمین ایمنی و رفاه مسافران و گردشگران در مناطق گردشگری و تفرجگاه‌های شهرستان تا پایان ستاد و به خصوص در روز طبیعت تأکید شد.

او ادامه داد: همچنین مقرر شد با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های عضو ستاد، شرایط لازم برای حضور ایمن و مطلوب شهروندان و گردشگران در روز ۱۳ فروردین فراهم شود و بوم‌گردهای‌ها، پارک‌ها و باغ‌های این شهرستان به صورت کامل میزبان مسافران باشند.

