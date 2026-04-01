۱۲ فروردین ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۷

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا::

کاشت درخت به مناسبت ۱۲ فروردین در اردوگاه گردشگری شهید سلیمانی سی‌سخت

کاشت درخت به مناسبت ۱۲ فروردین در اردوگاه گردشگری شهید سلیمانی سی‌سخت

سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا گفت: به مناسبت فرارسیدن ۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی، و به یاد رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان، برنامه کاشت درخت در اردوگاه گردشگری شهید سلیمانی شهر سی‌سخت با همکاری منابع طبیعی برگزار شد.

به گزارش میراث آریا، علی اکبر پاک امروز ۱۲فروردین ماه ۱۴۰۵، بیان کرد: این برنامه با مشارکت کارکنان منابع طبیعی و آبخیزداری و با حضور مسئولان شهرستانی، جمعی از فعالان گردشگری و دوستداران طبیعت انجام با هدف ترویج فرهنگ درختکاری، پاسداشت یاد و راه شهدا، و تقویت فضای سبز و ظرفیت‌های گردشگری شهرستان صورت گرفته است.

سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا تصریح کرد: کاشت نهال‌های بومی در این مجموعه علاوه بر جنبه‌های نمادین و فرهنگی، به بهبود کیفیت محیط زیست و افزایش جذابیت‌های طبیعی این اردوگاه کمک خواهد کرد.

پاک گفت:  استمرار چنین برنامه‌هایی در حفظ ارزش‌های فرهنگی، پاسداشت ایثار شهدا و توسعه پایدار گردشگری شهرستان نقش مؤثرتری دارد.

علی پاک
دبیر مرضیه امیری

