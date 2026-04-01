به گزارش میراث آریا، علی اکبر پاک امروز ۱۲فروردین ماه ۱۴۰۵، بیان کرد: این برنامه با مشارکت کارکنان منابع طبیعی و آبخیزداری و با حضور مسئولان شهرستانی، جمعی از فعالان گردشگری و دوستداران طبیعت انجام با هدف ترویج فرهنگ درختکاری، پاسداشت یاد و راه شهدا، و تقویت فضای سبز و ظرفیتهای گردشگری شهرستان صورت گرفته است.
سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دنا تصریح کرد: کاشت نهالهای بومی در این مجموعه علاوه بر جنبههای نمادین و فرهنگی، به بهبود کیفیت محیط زیست و افزایش جذابیتهای طبیعی این اردوگاه کمک خواهد کرد.
پاک گفت: استمرار چنین برنامههایی در حفظ ارزشهای فرهنگی، پاسداشت ایثار شهدا و توسعه پایدار گردشگری شهرستان نقش مؤثرتری دارد.
