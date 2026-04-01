برپایی نوروزگاه مقاومت در ایستگاه استقبال از زائران و گردشگران روستای سریده بجستان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حمیدرضا داورکیا امروز چهارشنبه ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر افزود: این برنامه هم‌زمان با سفرهای نوروزی و در مسیر ورود زائران و گردشگران به استان خراسان رضوی، در ایستگام استقبال از زائران در روستای سریده اجرا شد و جلوه‌ای از تلفیق آیین‌های نوروزی با فرهنگ مقاومت را به نمایش گذاشت.

فرماندار و رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان بجستان ادامه داد: در این نوروزگاه، ضمن استقبال از مسافران، بخش‌های مختلف فرهنگی، هنری و آیینی برای معرفی ظرفیت‌های بومی و تاریخی منطقه تدارک دیده شد.

او اظهار کرد: از جمله برنامه‌های اجرا شده در این مراسم می‌توان به دکلمه‌خوانی با موضوع ایثار و مقاومت، اجرای سرود حماسی توسط گروه‌های هنری، و برپایی نمایشگاه صنایع دستی در حاشیه این آیین اشاره کرد که با استقبال خوب زائران و گردشگران همراه بود.

همچنین مهدی ذوالفقاری دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان بجستان گفت: در این ایستگاه که به همت دهیاری و شورای اسلامی روستای سریده برگزار شد با ارائه خدمات فرهنگی و پذیرایی، تلاش شد تا فضایی صمیمی و خاطره‌انگیز برای مسافران نوروزی فراهم شود و گوشه‌ای از فرهنگ غنی و اصیل مردم منطقه به نمایش گذاشته شود.

او افزود: این شهرستان در مسیر ورودی ۷ استان کشور به مشهد مقدس واقع شده است و با داشتن ۵۰ اثر ملی و یک اثر جهانی، یکی از شهرهای کهن و تاریخی استان خراسان رضوی است.

