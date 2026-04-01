به گزارش خبرنگار میراث آریا، در حالی که نشاط نوروزی در تقارن با روز طبیعت ادامه دارد، اکثر اماکن و بناهای تاریخی استان آماده استقبال از هموطنان میباشند. با این حال، وضعیت ویژه در محدوده پیرامونی تختجمشید، منجر به اتخاذ تصمیمی فوری برای حفظ سلامت بازدیدکنندگان شده است.
وضعیت بحرانی در دشت مرودشت؛ هشدار نسبت به سقوط درختان کهنسال
پیش از این، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان مرودشت، با صدور هشداری جدی درباره وضعیت «پردیس تختجمشید» اظهار کرد: بهدنبال بارشهای سنگین اخیر و تشدید پدیده فرونشست زمین در دشت مرودشت، محوطه باغها و بخشهای پیرامونی این اثر جهانی دچار خسارات ساختاری قابل توجهی شده است.
محسن نجفی افزود: سست شدن ریشهها ناشی از اشباع زمین و شدت بارندگیها، منجر به شکستن و حالت تهاجمی تعدادی از درختان کهنسال شده است که هر لحظه احتمال سقوط آنها بر سر مسیرهای تردد وجود دارد. این وضعیت خطر جدی آسیبهای جسمی جبرانناپذیر را برای گردشگران به همراه دارد.
خطر برقگرفتگی در کمین است
نجفی همچنین به بخش دیگری از مخاطرات اشاره کرد و گفت: بر اثر حوادث جوی اخیر، برخی کابلها و تجهیزات انتقال برق در محوطه دچار قطعی و آسیبدیدگی شدهاند. با توجه به رطوبت بالای زمین، خطر برقگرفتگی در این محدوده فوقالعاده بالا ارزیابی شده است.
روابط عمومی ادارهکل میراثفرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان فارس در پایان از عموم هموطنان و میهمانان نوروزی درخواست کرد ضمن بهرهمندی از سایر جاذبههای باشکوه استان، به هیچ عنوان برای ورود به محدوده پردیس تختجمشید تلاش نکنند و با مأموران یگان حفاظت مستقر در منطقه همکاری لازم را داشته باشند تا روز طبیعت در کمال سلامت و آرامش سپری شود.
