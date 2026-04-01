تمهیدات پلیس راه خوزستان برای روز طبیعت

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سرهنگ سعید حسنوند ۱۲ فروردینماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن روز طبیعت، مأموران پلیس راه از نخستین ساعات صبح روز طبیعت در همه محورهای اصلی، فرعی و روستایی استان حضور فعال خواهند داشت و با بهرهگیری از سامانههای نظارتی، دوربینهای ثبت تخلف و گشتهای محسوس و نامحسوس، نسبت به کنترل تردد و مدیریت روانسازی عبور و مرور اقدام میکنند.
رئیس پلیس راه خوزستان ادامه داد: در راستای پیشگیری از حوادث رانندگی، با هرگونه سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، تجاوز به چپ، عدم توجه به جلو، توقف در محلهای غیرمجاز، انجام حرکات مخاطرهآمیز و سایر تخلفات حادثهساز بهصورت قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد شد.
او ضمن تأکید بر اینکه همچنین رانندگان از هرگونه پارک و توقف در سطح معابر، حاشیه مسیرهای پرتردد، ورودی پلها و نقاط حادثهخیز خودداری کرده و خودروهای خود را فقط در فضاهای مجاز و تعیینشده متوقف کنند، بیان کرد: توصیه میشود رانندگان مراقبت ویژه از کودکان و جلوگیری از ورود ناگهانی آنان به سطح معابر و مسیر خودروها انجام دهند و باتوجه به افزایش حجم تردد و شرایط جوی در محورهای استان با سرعت مطمئن رانندگی کنند.
سرهنگ حسنوند همچنین از رانندگان خواست در هنگام رانندگی توجه کامل به جلو و پرهیز از سبقت غیرمجاز، عبور از خط وسط راه و هرگونه رفتار خطرساز داشته باشند و ادامه داد: کنترل سلامت خودرو قبل از حرکت شامل سیستم ترمز، لاستیکها، چراغها، برفپاککن، فرمان و میزان سوخت و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خوابآلودگی از دیگر نکاتی است که رانندگان قبل از تردد به آنها لازم است توجه کنند.
او ضمن درخواست از رانندگان برای همکاری کامل با مأموران پلیسراه و رعایت علائم و هشدارهای راهنمایی و رانندگی خاطرنشان کرد: سلامت و ایمنی شهروندان اولویت نخست پلیس است و حضور پررنگ نیروها در محورهای استان با هدف ایجاد سفری ایمن و روزی آرام برای خانوادهها صورت میگیرد.
بهگزارش دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر خوزستان، سیزدهمین روز از فروردین ماه، که در تقویم رسمی ایران به عنوان «روز طبیعت» نامگذاری شده است، فرصتی است برای تجدید پیمان با طبیعت و گرامیداشت زیباییهای آن؛ این روز که با بیرون رفتن مردم از خانهها و حضور در دامن طبیعت، پارکها و فضاهای سبز همراه است، نمادی از پیوند عمیق ایرانیان با سرزمین و طبیعت پیرامونشان محسوب میشود.
