به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرزاد شریفی گفت:
در سیودومین شب از اجتماع باشکوه مردم ایلام، آیین رونمایی از تابلوی نفیس محرق مشت گره کرده رهبر شهید برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: این مراسم با حضور جمعی از مسئولان استان، از جمله نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام، استاندار ایلام، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان و همچنین حضور گسترده مردم ولایتمدار ایلام برگزار شد.
شریفی گفت: تابلوی محرق مشت گره کرده رهبر شهید با استفاده از ساقه گندم و با هنرمندی صنعتگران استان ساخته شده است.
او ادامه داد: این اثری ارزشمند که بهدست هنرمندان صنایعدستی و با استفاده از ساقه گندم ساخته شده و بهعنوان نمادی از تجدید میثاق صنعتگران و مجموعه ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان با امامین انقلاب خلق شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام عنوان کرد: تابلوی محرق مشت گره کرده رهبر شهید بخشی از برنامه میراث ماندگار است که با هدف پاسداشت ارزشهای انقلابی، معرفی ظرفیتهای هنری استان و نمایش خلاقیتهای صنعتگران ایلامی طراحی و اجرا شده است.
شریفی اظهار کرد: این اثر هنری، علاوه بر جنبههای زیباییشناختی، روایتگر ارادت مردم و هنرمندان به آرمانهای انقلاب است و قرار است در مناسبتهای مختلف فرهنگی و هنری نیز به نمایش گذاشته شود.
