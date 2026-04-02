فرزاد شریفی گفت:

در سی‌ودومین شب از اجتماع باشکوه مردم ایلام، آیین رونمایی از تابلوی نفیس محرق مشت گره کرده رهبر شهید برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: این مراسم با حضور جمعی از مسئولان استان، از جمله نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، استاندار ایلام، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان و همچنین حضور گسترده مردم ولایت‌مدار ایلام برگزار شد.

شریفی گفت: تابلوی محرق مشت گره کرده رهبر شهید با استفاده از ساقه گندم و با هنرمندی صنعتگران استان ساخته شده است.

او ادامه داد: این اثری ارزشمند که به‌دست هنرمندان صنایع‌دستی و با استفاده از ساقه گندم ساخته شده و به‌عنوان نمادی از تجدید میثاق صنعتگران و مجموعه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با امامین انقلاب خلق شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام عنوان کرد: تابلوی محرق مشت گره کرده رهبر شهید بخشی از برنامه میراث ماندگار است که با هدف پاسداشت ارزش‌های انقلابی، معرفی ظرفیت‌های هنری استان و نمایش خلاقیت‌های صنعتگران ایلامی طراحی و اجرا شده است.

شریفی اظهار کرد: این اثر هنری، علاوه بر جنبه‌های زیبایی‌شناختی، روایتگر ارادت مردم و هنرمندان به آرمان‌های انقلاب است و قرار است در مناسبت‌های مختلف فرهنگی و هنری نیز به نمایش گذاشته شود.

