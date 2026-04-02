کاشت چهار اصله نهال یادبودی در محوطه «دو کمال» تبریز

به گزارش خبرنگار میراث آریا، همزمان به مناسبت فرارسیدن سیزدهم فروردین، روز طبیعت، آیین نمادین کاشت نهال یادبودی شهدای مدافع وطن و جنگ رمضان با حضور احمد حمزهزاده، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی، معاونان این ادارهکل و جمعی از مسئولان در محوطه تاریخی «دو کمال» تبریز برگزار شد.
در این برنامه چهار اصله نهال به یاد شهید میثم صادقی، خانواده شهید حلما (دختر تبریزی)، دانشمند شهید زکی و هنرمند شهید صنایعدستی استان زنجان، ستار خدابخش، در محوطه «دو کمال» تبریز کاشته شد.
این اقدام در راستای پاسداشت یاد و نام شهدای جنگ رمضان و مدافع وطن و با هدف ترویج فرهنگ حفظ و حراست از میثاق شهدات و پاسداشت طبیعت انجام شد.
آیین کاشت نهال یادبودی شهدا در روز طبیعت، بخشی از برنامههای فرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی در ایام نوروز امسال است.
