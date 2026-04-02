«آخرین مبارزه» هنرمند خوزستانی به خراسان رضوی رسید

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این نمایش با بهره‌گیری از عناصر نمایشی و طرح موضوع نقش اقشار جامعه در شرایط جنگی، در قالب گروه تئاتر «آیین مردم» پس از اجرا در خوزستان، البرز و سمنان، به مدت سه شب نیز در میان تجمعات شبانه مردمی در مناطق مختلف شهر مشهد با استقبال رو به رو شد.

مصطفی بوعذار که سابقه برگزاری بزرگترین تور نمایشی «رهسپار خیمه‌ها» در ۱۰ استان کشور را در کارنامه دارد این بار با نمایش خیابانی «آخرین مبارزه» این تور نمایشی را آغاز کرده است و بنا به شرایط موجود در سایر استان‌های کشور نیز اجرا خواهد کرد.

این نمایش بدون سفارش و حمایت هیچ سازمان و نهادی به صورت داوطلبانه توسط هنرمندان گروه تئاتر «آیین مردم» وابسته به انجمن هنرهای نمایشی خوزستان تهیه و اجرا می‌شود.

