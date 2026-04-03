کارنامه درخشان سفر به قلب تاریخ/ میزبانی اماکن تاریخی فارس از نزدیک به ۴۰ هزار میهمان نوروزی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حیدر علی زاهدیاننژاد همزمان با استقبال بینظیر مسافران در روزهای پایانی، بر مژده ستاد سفر تأکید کرد: ساعت بازدید از تمامی اماکن گردشگری و تاریخی فارس تا ساعت ۱۹ تمدید شده است.
معاون گردشگری استان فارس با اشاره به آمار خیرهکننده بازدید از جاذبههای شاخص استان، اظهار کرد: آرامگاه حافظ با ۱۵ هزار و ۲۱۵ بازدیدکننده، محبوبترین مقصد گردشگری استان در نوروز ۱۴۰۵ بوده است و پس از آن، آرامگاه سعدی با ۸ هزار و ۷۳۱ نفر، مجموعه جهانی تختجمشید با ۶ هزار و ۱۱۸ نفر، ارگ کریمخان (مجموعه زندیه) با ۵ هزار و ۱۱۶ نفر و مجموعه جهانی پاسارگاد با ۴ هزار و ۲۱۰ نفر در رتبههای بعدی استقبال قرار دارند.
زاهدیاننژاد مجموع اسکان داده شدگان در مراکز اقامتی استان از ابتدای طرح را ۹۷ هزار و ۱۴۵ نفر اعلام کرد و افزود: توزیع اسکان مسافران میان مراکز رسمی و غیررسمی انجام شد که در بخش مراکز رسمی (هتلها، اقامتگاههای سنتی، بومگردی و...) ۵۲ هزار و ۶۴۹ نفر و در مراکز غیررسمی (مدارس، کمپها و...) ۳۹ هزار و ۳۳۳ نفر اقامت گزیدند و همچنین نیز ۵ هزار و ۱۶۳ نفر نیز در اقامتگاههای اضطراری اسکان یافتهاند.
او در تشریح ایمنی و نظارت بر خدمات سفر گفت: در این بازه زمانی، یکهزار و ۲۵۹ بازدید نظارتی از مراکز اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی و مراکز پذیرایی صورت گرفته که منجر به صدور ۵۴ تشویق، ۱۸ تذکر و ۱۸ اخطار کتبی شده است. طبق آمار ستاد، در حوزه امداد و درمان نیز ۱۴ هزار و ۶۴۲ ماموریت اورژانسی و ۱۳۳ عملیات امداد و نجات توسط هلالاحمر انجام شده است.
معاون گردشگری استان فارس اعلام کرد: بنا بر گزارش شمارههای راهداری، از ابتدای طرح تا ۱۳ فروردین، ۹۹۰ هزار و ۲۵۹ خودروی خروجیدر جادههای استان ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش ۳۳ درصدی را نشان میدهد وهمچنین در حوزه حوادث ترافیکی، تعداد فوتیهای کل طرح ۶۱ نفر ثبت شده است.
زاهدیان نژاد در پایان خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیتهای استان برای تأمین آسایش مسافران به کار گرفته شد و با توجه به اشتیاق میهمانان برای بازدید از میراث جهانی و ملی، ساعت بازدید از اماکن گردشگری و تاریخی فارس تا ساعت ۱۹ اعلام شده است.
