به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی با تأکید بر اینکه حفاظت از ریشه‌های کهن این سرزمین، سپردن امانتی سترگ به آیندگان است، مجاهدت‌های فرزندان ایران را در یگان حفاظت، فراتر از یک وظیفه اداری و برخاسته از عشقی مقدس به هویت ملی توصیف نمود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس خاطرنشان کرد که این سپیدپوشان غیور، در حالی که کشور هدف حملات بی‌رحمانه دشمنان قرار گرفته است، با کمترین امکانات و تکیه بر اراده‌ای پولادین، سینه خود را در برابر تندباد حوادث سپر کرده و از وجب‌به‌وجب مواریث فرهنگی نگاهبانی کردند.

مریدی همچنین به طور ویژه از زحمات سرهنگ احمدی، فرماندهی یگان حفاظت استان و تمامی فعالان این عرصه در سراسر کشور تجلیل کرد و صبوری خانواده‌های آنان را که در این مسیر دشوار هم‌گام و هم‌پای ایثارگران بوده‌اند، ستود.

او در پایان برای استواری گام‌های این مجاهدان در مسیر حفاظت از کیان ایران اسلامی و سلامت خانواده‌های آنان، آرزوی خیر و سعادت کرد.

