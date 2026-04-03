به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد اوجانی، مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی معاونت صنایع‌دستی، در تشریح عملکرد بازارچه‌های نوروزی ۱۴۰۵، با تاکید بر نقش این بازارچه‌ها در تقویت زنجیره ارزش صنایع‌دستی و تحقق اقتصاد فرهنگ‌محور، اظهار کرد: تا پایان ۱۳ فروردین‌ماه و با وجود شرایط جنگی در کشور در مجموع ۲۷۴ بازارچه دائم با ۲۰۶۵ غرفه و ۳۰۱ بازارچه موقت با ۲۶۳۲ غرفه در سراسر کشور فعال بوده‌اند که این ظرفیت، شبکه‌ای پویا و گسترده از عرضه مستقیم محصولات صنایع‌دستی را شکل داده است.

وی با اشاره به هم‌افزایی میان تولید، عرضه و تجربه زیسته گردشگران افزود: همزمان با برپایی بازارچه‌ها، ۲۰۰۵ کارگاه صنایع‌دستی نیز در معرض بازدید عموم قرار گرفت که در مجموع ۳۸۲ هزار و ۲۷۸ نفر از این کارگاه‌ها بازدید کرده‌اند؛ آماری که نشان‌دهنده اقبال عمومی به تجربه‌های اصیل، زنده و تعاملی در حوزه صنایع‌دستی است.

اوجانی با بیان اینکه بازارچه‌های نوروزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای بازاریابی میدانی در حوزه صنایع‌دستی عمل کرده‌اند، تصریح کرد: برآوردها حاکی از آن است که مجموع فروش این بازارچه‌ها به بیش از ۲۱۷ میلیارد تومان رسیده که این رقم، بیانگر ظرفیت بالای این بخش در خلق ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و تقویت اقتصاد محلی است.

مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی معاونت صنایع‌دستی در ادامه خاطرنشان کرد: ترکیب بازارچه‌های دائم و موقت، در کنار فعال‌سازی کارگاه‌های تولیدی به‌عنوان مقصد بازدید، الگویی نوین از «بازار ـ تجربه» را در زیست‌بوم صنایع‌دستی کشور شکل داده است؛ الگویی که می‌تواند در افق برنامه‌ریزی‌های کلان، به‌عنوان یکی از پیشران‌های توسعه پایدار گردشگری فرهنگی و تقویت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایفای نقش کند.

