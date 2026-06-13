به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نمایشگاه و بازارچه صنایع‌دستی امروز شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ همزمان با هفته صنایع‌دستی، با حضور محمد حمیدی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان، صدیقه جهانشاهی مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری گلستان، امیر یوسفی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، هوشنگ فندرسکی دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان و جمعی از مسئولان، فعالان صنایع‌دستی و بانوان کارآفرین در سالن نمایشگاه تالار فخرالدین اسعد گرگانی افتتاح شد.

این رویداد با عنوان «نمایشگاه تخصصی تولید، خانواده پایدار، آینده‌ای ماندگار» و با همکاری انجمن صنایع‌دستی و سوغات استان گلستان و کانون زنان بازرگان استان برگزار شده و با هدف توسعه سهم بازار بانوان توانمند و ایجاد بستری حرفه‌ای برای نمایش و معرفی ظرفیت‌های تولیدی و برندهای بومی برپا شده است.

در این نمایشگاه، علاوه بر عرضه آثار صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، بخش‌های مختلفی از تولیدات بانوان کارآفرین شامل پوشاک و طراحی مد، صنایع آرایشی و بهداشتی ارگانیک، صنایع غذایی و همچنین صنایع‌دستی فاخر استان به نمایش گذاشته شده است.

این رویداد با هدف ارتقای برندینگ محصولات بومی، حمایت از تولیدکنندگان محلی و توسعه بازار فروش آثار هنرمندان و کارآفرینان طراحی شده و تلاش دارد بستری برای معرفی گسترده‌تر توانمندی‌های بانوان و فعالان اقتصادی استان فراهم کند.

همچنین در این نمایشگاه، هنرمندان صنایع‌دستی استان آثار خود را در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی و هنرهای سنتی ارائه کرده و امکان عرضه مستقیم تولیدات خود را برای بازدیدکنندگان فراهم کرده‌اند.

این نمایشگاه تا ۲۸ خردادماه ۱۴۰۵ ادامه دارد و علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰ از آثار ارائه‌شده در این رویداد بازدید کنند.

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