به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریدون فعالی به مناسبت روز جهانی صنایع‌دستی و آغاز هفته صنایع‌دستی، با تشریح ظرفیت‌ها و دستاوردهای این حوزه در استان، بیان کرد: شعار امسال روز جهانی صنایع‌دستی با عنوان «صنایع‌دستی؛ اصالت هویت و اقتصاد خلاق» به‌درستی بر دو کارکرد بنیادین این حوزه یعنی حفظ هویت فرهنگی و توسعه اقتصاد خلاق تأکید دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود: صنایع‌دستی از یک‌سو حافظ هویت، فرهنگ، آداب‌ورسوم و شیوه زیست اقوام و جوامع محلی است و از سوی دیگر با تکیه بر خلاقیت و نوآوری، می‌تواند به یکی از مؤثرترین ابزارهای توسعه اقتصادی، اشتغال پایدار و رونق کسب‌وکارهای فرهنگی تبدیل شود.

او با اشاره به ظرفیت‌های این استان در حوزه صنایع‌دستی گفت: گلستان با برخورداری از تنوع کم‌نظیر قومی و فرهنگی، یکی از قطب‌های مهم صنایع‌دستی کشور به شمار می‌آید. وجود ۸۴ رشته فعال صنایع‌دستی از جمله ۳۴ رشته بومی و اصیل و فعالیت حدود ۴۰ هزار هنرمند و صنعتگر، نشان‌دهنده ظرفیت عظیم این حوزه در استان است.

فعالی ادامه داد: کسب ۱۴ مهر اصالت بین‌المللی و ۱۶۷ مهر اصالت ملی برای آثار هنرمندان گلستانی، ثبت جهانی عناصر ارزشمند سوزن‌دوزی ترکمن، دوتار ترکمن و کمانچه و همچنین ثبت دو شهر ملی و چهار روستای ملی صنایع‌دستی، بخشی از افتخارات استان در عرصه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی است که بیانگر اصالت، کیفیت و جایگاه ممتاز هنر گلستان در سطح ملی و بین‌المللی است.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های این حوزه در سال گذشته اظهار کرد: تشکیل اتحادیه صنایع‌دستی شرکت‌های تعاونی گلستان و انعقاد تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری برای ایجاد تم‌پارک صنایع‌دستی بندرگز از جمله مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته برای تقویت اقتصاد صنایع‌دستی استان بوده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان تصریح کرد: اتحادیه صنایع‌دستی می‌تواند به‌عنوان نماینده خانواده بزرگ هنرمندان استان در پیگیری مطالبات صنفی، توسعه بازار و تقویت جایگاه اقتصادی صنایع‌دستی نقش مؤثری ایفا کند و تم‌پارک صنایع‌دستی بندرگز نیز به‌عنوان یکی از پروژه‌های پیشران استان، زمینه معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های فرهنگی و هنری گلستان، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری را فراهم خواهد کرد.

فعالی در پایان با قدردانی از تلاش‌های هنرمندان، صنعتگران، پیشکسوتان، پژوهشگران، فعالان تشکل‌های صنفی و شرکت‌های تعاونی، بر ضرورت تداوم حمایت از صنایع‌دستی به‌عنوان یکی از ارکان مهم هویت فرهنگی و اقتصاد خلاق استان تأکید کرد.

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