به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریدون فعالی روز ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ هم‌زمان با روز جهانی صنایع‌دستی با حضور در مرکز سامد استان، به‌منظور پاسخگویی مستقیم به شهروندان و رسیدگی به مسائل و درخواست‌های مردمی، به تماس‌های برخط پاسخ داد.

در این برنامه که در راستای تکریم ارباب‌رجوع، ارتقای سطح پاسخگویی و تسریع در رسیدگی به مطالبات شهروندان برگزار شد، مدیرکل میراث‌فرهنگی گلستان ضمن استماع مسائل و درخواست‌های مطرح‌شده، دستورات لازم را برای پیگیری و رفع مشکلات در چارچوب قوانین و ضوابط مربوطه صادر کرد.

حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی در مرکز سامد، فرصتی برای ارتباط مستقیم مردم با مدیران و طرح بی‌واسطه مسائل و دغدغه‌های آنان فراهم می‌کند و نقش مؤثری در افزایش رضایتمندی عمومی و بهبود خدمات‌رسانی دارد.

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