۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۶

مدیرکل میراث‌فرهنگی گلستان در سامد پاسخگوی مطالبات و درخواست‌های مردمی شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی گلستان در سامد پاسخگوی مطالبات و درخواست‌های مردمی شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان هم‌زمان با روز جهانی صنایع‌دستی با حضور در مرکز سامد استان، به‌صورت برخط به تماس‌های شهروندان پاسخ داد و مسائل و مطالبات مطرح‌شده در حوزه‌های مرتبط را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریدون فعالی روز ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ هم‌زمان با روز جهانی صنایع‌دستی با حضور در مرکز سامد استان، به‌منظور پاسخگویی مستقیم به شهروندان و رسیدگی به مسائل و درخواست‌های مردمی، به تماس‌های برخط پاسخ داد.

در این برنامه که در راستای تکریم ارباب‌رجوع، ارتقای سطح پاسخگویی و تسریع در رسیدگی به مطالبات شهروندان برگزار شد، مدیرکل میراث‌فرهنگی گلستان ضمن استماع مسائل و درخواست‌های مطرح‌شده، دستورات لازم را برای پیگیری و رفع مشکلات در چارچوب قوانین و ضوابط مربوطه صادر کرد.

حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی در مرکز سامد، فرصتی برای ارتباط مستقیم مردم با مدیران و طرح بی‌واسطه مسائل و دغدغه‌های آنان فراهم می‌کند و نقش مؤثری در افزایش رضایتمندی عمومی و بهبود خدمات‌رسانی دارد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032001640
ابوالفضل آذری
دبیر مرضیه امیری

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