بهگزارش خبرنگار میراثآریا، فریدون فعالی امروز چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ همزمان با روز جهانی و آغاز هفته ملی صنایعدستی، در برنامه زنده رادیویی «روزنه» با اشاره به ظرفیتهای گسترده صنایعدستی استان، بیان کرد: بیش از ۴۰ هزار هنرمند صنایعدستی در سطح استان گلستان مشغول فعالیت هستند که این ظرفیت ارزشمند، صنایعدستی را به یکی از مهمترین حوزههای فرهنگی، هویتی و اقتصادی استان تبدیل کرده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان افزود: حمایت از هنرمندان صنایعدستی و فراهم کردن بستر مناسب برای تولید، عرضه و فروش محصولات آنان از مهمترین اولویتهای این ادارهکل به شمار میرود و در همین راستا توسعه و ایجاد بازارچههای دائمی صنایعدستی در دستور کار قرار دارد.
او با تأکید بر اهمیت بازاریابی و فروش محصولات صنایعدستی بیان کرد: ایجاد بازارچههای تخصصی ضمن معرفی ظرفیتهای بومی استان، نقش مؤثری در رونق اقتصادی، افزایش درآمد هنرمندان و توسعه اشتغال پایدار خواهد داشت.
فعالی همچنین از برنامهریزی برای ایجاد خانههای خلاق صنایعدستی در استان خبر داد و گفت: این مراکز باهدف پیوند هنرهای سنتی با نوآوری، طراحی و ایدههای خلاقانه ایجاد میشوند و میتوانند زمینه توانمندسازی هنرمندان، ارتقای کیفیت محصولات و توسعه کسبوکارهای خلاق را فراهم کنند.
او در ادامه به برخی طرحهای زیرساختی حوزه صنایعدستی و گردشگری اشاره کرد و افزود: تمپارک شهرستان بندرگز یکی از زیرساختهای محرک و اثرگذار در حوزه صنایعدستی و گردشگری استان است که مطالعات اولیه آن در دست انجام قرار دارد و اجرای این طرح میتواند به معرفی هرچه بیشتر هنرهای سنتی، توسعه گردشگری فرهنگی و رونق بازار صنایعدستی منطقه کمک کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان در پایان با تبریک روز جهانی و آغاز هفته ملی صنایعدستی، از تلاشها و نقشآفرینی هنرمندان این حوزه در حفظ و انتقال میراثفرهنگی و هویت بومی استان قدردانی کرد.
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