به‌گزارش میراث‌آریا، مریم حاجی‌ابراهیمی با تبریک فرارسیدن ۱۰ ژوئن روز جهانی صنایع‌دستی و هفته ملی صنایع‌دستی از ۲۰ تا ۲۶ خردادماه، بیان کرد: صنایع‌دستی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین جلوه‌های فرهنگ، هنر و هویت ایرانی، نقش مؤثری در حفظ میراث‌فرهنگی، ایجاد اشتغال، توسعه اقتصاد محلی و تقویت اقتصاد خلاق دارد و شعار امسال هفته صنایع‌دستی با عنوان «صنایع‌دستی؛ اصالت هویت و اقتصاد خلاق» نیز بر همین ظرفیت‌های ارزشمند تأکید دارد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان گلستان افزود: صنایع‌دستی تنها یک محصول هنری نیست، بلکه روایتگر تاریخ، فرهنگ، آداب‌ورسوم و سبک زندگی اقوام مختلف است و در کنار حفظ اصالت‌های فرهنگی، می‌تواند به‌عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار و اقتصاد خلاق، زمینه اشتغال و درآمدزایی برای هنرمندان و جوامع محلی را فراهم کند.

او با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مناسبت گفت: نشست اتحادیه، انجمن و سرتیم‌های شبکه‌سازی صنایع‌دستی، برگزاری رویداد «پوشاک؛ هویت بصری اقوام» در شهرستان گنبدکاووس و نشست وبیناری «جوهره مفهوم از میراث تا معیشت با صنایع‌دستی» از مهم‌ترین برنامه‌های تخصصی این هفته خواهد بود.

حاجی‌ابراهیمی ادامه داد: همچنین ورک‌شاپ‌های رایگان در رشته‌های چرم، نساجی و سفال و کارگاه‌های آموزشی متعددی ازجمله کارگاه آموزشی ظرفیت‌های جهانی صنایع‌دستی گلستان و کارگاه آموزشی صنایع‌دستی در بافت روستایی برای علاقه‌مندان و فعالان این حوزه برگزار می‌شود.

او با بیان اینکه حمایت از تولید و عرضه محصولات صنایع‌دستی از اهداف مهم برنامه‌های این هفته است، تصریح کرد: برپایی نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های موقت صنایع‌دستی در شهرستان‌های مختلف استان و همچنین نمایشگاه تخصصی رودوزی‌های سنتی در گنبدکاووس در دستور کار قرار دارد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی گلستان خاطرنشان کرد: در راستای تکریم فعالان این حوزه، دیدار با خانواده تعدادی از هنرمندان فقید استان، دیدار با هنرمندان پیشکسوت صنایع‌دستی و بازدید از پروژه‌های موفق صنایع‌دستی استان نیز برنامه‌ریزی شده است.

حاجی‌ابراهیمی افزود: افتتاح تعدادی فروشگاه، کارگاه و خانه خلاق صنایع‌دستی در سطح استان، برپایی میز خدمت صنایع‌دستی در نمازجمعه‌ها و اجرای تورهای بازدید از بافت تاریخی گرگان، بناهای تاریخی و کارگاه‌های صنایع‌دستی مستقر در این محدوده از دیگر برنامه‌های هفته ملی صنایع‌دستی در گلستان است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد که اجرای این برنامه‌ها ضمن معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر صنایع‌دستی گلستان، زمینه توسعه بازار، افزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزش‌های فرهنگی این حوزه و حمایت بیشتر از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی استان را فراهم کند.

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