به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسینعلی امیری امروز جمعه ۱۴ فروردین ماه جاری در بازدید از ارگ کریم‌خان، با اشاره به جایگاه ممتاز استان فارس در گردشگری کشور، به‌ویژه در ایام نوروز، گفت: اماکن تاریخی، فرهنگی، میراثی و زیارتی استان فارس پذیرای میهمانان عزیزی هستند که از سراسر کشور به این استان سفر می‌کنند و لازم است روند خدمت‌رسانی به آنان با کیفیت مطلوب ادامه یابد.

استاندار فارس با بیان این‌که بازدیدهای میدانی از حافظیه، سعدیه هرکدام ۲ مرتبه، پاسارگاد، تخت جمشید، دشت ارژن و دیگر مقاصد گردشگری استان در روزهای اخیر انجام شده است، افزود: در این بازدیدها، علاوه بر گفت‌وگوهای صمیمانه‌ با مردم، هنرمندان و فعالان حوزه گردشگری و صنایع‌دستی، مسائل و مشکلات آنان مورد بررسی قرار گرفت و در موارد لازم، دستورات مقتضی برای رفع مشکلات صادر شد.

نماینده عالی دولت در استان با اشاره به فعالیت جمعی از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی در ارگ کریم‌خان، تصریح کرد: برخی از این فعالان درخواست افزایش ساعت فعالیت مجموعه را مطرح کردند و بر همین اساس، دستور داده شد ساعت بازدید ارگ تا ساعت ۱۹ افزایش یابد تا علاقه‌مندان بتوانند در ساعات بیشتری از این بنای ارزشمند بازدید کنند و هنرمندان نیز از محدودیت‌های زمانی آسیب نبینند.

او ادامه داد: در شرایطی که پس از تعطیلات نوروزی و بازگشت مسافران، میزان مراجعه به برخی از اماکن گردشگری کاهش یافته، افزایش ساعت بازدید می‌تواند به رونق بیشتر این مجموعه و تقویت فعالیت هنرمندان مستقر در آن کمک کند.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری موضوع هیئت‌امنایی اداره شدن اماکن میراثی فارس، اظهار کرد: در گفت‌وگو با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، این موضوع مطرح شد و با موافقت او، مقرر شده روند اجرای این شیوه مدیریتی از تخت جمشید آغاز شود.

امیری میراث فرهنگی را یکی از ارکان توسعه پایدار دانست و صیانت از این سرمایه‌های ملی را لازمه توسعه گردشگری فارس عنوان و تأکید کرد: بخشی از درآمد حاصل از بازدید اماکن تاریخی باید برای نگهداری و توسعه آثار در همان استان هزینه شود.

او افزود: با موافقت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مقدمات اجرای ساختار هیئت‌امنایی برای مدیریت اماکن میراثی و فرهنگی فارس فراهم شده و این موضوع پس از تکمیل شرایط لازم، به‌زودی به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.

استاندار فارس در خصوص نظارت بر این اماکن نیز همچنین به مسئله وندالیسم و آسیب‌رسانی به اماکن تاریخی نیز اشاره و تصریح کرد: اغلب بازدیدکنندگان به اصول حضور در این اماکن احترام می‌گذارند و برای پیشگیری از آسیب‌های موردی ناشی از ناآگاهی و بی‌توجهیِ تعداد اندکی است، باید فرهنگ‌سازی انجام شود.

امیری در خصوص حفظ آثار میراثی در محدوده شهر شیراز، با تأکید بر حساسیت ویژه کمیسیون ماده ۵ در بررسی تغییر کاربری اراضی و املاک مرتبط با آثار میراثی، گفت: در این کمیسیون، نظر اداره‌کل میراث فرهنگی درباره میراثی بودن یا نبودن هر ملک، مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد و تاکنون نیز از مهرماه ۱۴۰۳ و قبول مسئولیت در فارس، هیچ موردی وجود نداشته که میراث فرهنگی اثری را میراثی اعلام کند و در ادامه، مجوز ساخت خانه یا واحد تجاری در آن صادر شود.

او افزود: در سایر موضوعات نیز هر زمان اداره‌کل میراث فرهنگی نسبت به یک اثر تاریخی اظهار نظر کرده، با دقت و حساسیت کامل مورد توجه قرار گرفته و اجازه داده نشده هویت تاریخی و ملی این آثار مورد تعرض، تعدی یا نگاه صرفاً تجاری قرار گیرد.

استاندار فارس با بیان اینکه توسعه نباید در تعارض با میراث فرهنگی دیده شود، تصریح کرد: حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی خود بخشی از توسعه است و میراث فرهنگی یکی از محورهای اصلی توسعه گردشگری استان به شمار می‌رود؛ موضوعی که در سند گردشگری استان و همچنین در تصمیمات شورای برنامه‌ریزی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

