دولت پای کار

به گزارش میراث آریا، علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور در یادداشتی در خبرگزاری فارس نوشت: واقعا بار اصلی جنگ تحمیلی و متجاوزانه امریکا- اسراییل و متحدان آنها علیه ایران را «دولت» همدوش و همسنگر نیروهای مسلح برعهده دارد.
تامین امنیت غذایی، مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی بالغ بر صدها قلم کالا در هنگامه جنگ کاری بس دشوار و سنگین است. تامین سوخت و انرژی در شرایطی که دشمن جانی مرتب در حال بمباران زیرساختها و تأسیسات زیربنایی کشور؛ فرودگاهها، بنادر و… است، یک «جهاد بزرگ» و قابل تقدیر است.
وزارتخانههای: نفت، جهاد کشاورزی، نیرو، راه و شهرسازی، صمت، بهداشت و درمان و دیگر وزارتخانه و دستگاههای اجرایی در خط مقدم خدمت هستند. جابجایی کالاها و مسافران با کمترین مشکل، یک شاهکار در زمان جنگ است.
استانداران در سراسر کشور در دوران جنگ موفق و سربلند بودهاند. همه آنان در محل مأموریت شبانهروز و در صحنه مشغول خدمت بودهاند. در این میان بیتردید نقش محوری وزارت کشور انکارناپذیر است. پذیرایی شایسته از مسافران در ایام تعطیلات نوروز در همه استانها به ویژه استانهای جنوبی و شمالی فقط بخشی از خدمات ارزنده آنان است.
شهرداریها نیز همینطور به خصوص شهرداری تهران که سهم بسزایی در حمایت و پشتیبانی مردم در میدان داشته است. اسکان و ساماندهی خانوادههای آسیبدیده از جنگ در کنار نظافت عمومی شهر که بدون توقف در حال انجام است را باید قدردانی کنیم. جمعیت هلال احمر، سازمان اورژانس کشور، سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی، اقدامات ایثارگرانه و شجاعانهای در امداد و نجات و انجام مأموریتهای محوله داشتهاند.
وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی در حوزه مأموریت خود اهتمام زیادی داشته است که از همه آنان به رسم قدرشناسی باید تشکر شود.
همکاران خدوم و پرتلاش در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ستاد و استانها خوش درخشیدند؛ از حفاظت بناهای تاریخی تا اقدام عاجل برای مرمت بناهای آسیبدیده از جنگ، بازگشایی همه اماکن تاریخی در نوروز و پذیرای مسافران و گردشگران در سراسر کشور تا تشکیل فعالانه ستاد هماهنگی خدمات سفر با حضور و مشارکت همدلانه بیش از ٢٨ وزارتخانه، سازمان و نهاد مختلف برای ارائه خدمات شایسته به مسافران در کنار برپایی بازارچههای صنایع دستی از جمله خدمات مهم وزارت میراث بوده است.
در رأس همه، رئیس جمهوری دکتر پزشکیان، معاون اول، وزیران، معاونان رئیس جمهوری، تلاش زایدالوصفی را در جنگ برعهده داشتهاند
موفقیت و پیروزی در میدان توسط نیروهای مسلح غیور، با ایمان، که امروزه در زمره ارتشهای بزرگ و مقتدر جهان محسوب میشود و جنگ نشان داد نیروهای مسلح ایران دارای چه میزان قدرت دفاعی، آفندی و پدافندی میباشند، همه بخاطر حمایت و پشتیبانی درست و خطیر دولت و مجموعه اجرایی کشور از آنان است.
این قدرشناسی کامل نیست اگر از نظام بانکی، پولی، اقتصادی و برنامه و بودجه کشور در شرایط خطیر جنگی به نیکی یاد نشود.
از خدای بزرگ فتح و ظفر ملت بزرگ ایران و نابودی و شکست دشمنان را خواهانیم.
