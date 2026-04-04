۱۵ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۹

تداوم موج پرشور گردشگری در فارس/ آمادگی کامل تمامی محوطه‌ها و پایگاه‌های میراث جهانی استان تا آخرین دقایق حضور مسافران

معاون گردشگری استان فارس از تداوم موج پرشور گردشگری فارس گفت: حتی با عبور از سیزده‌بدر، اشتیاق میهمانان نوروزی برای پیوند با هویت تاریخی کشور فروکش نکرده و مجموعه آرامگاه حافظ با ثبت بیش از ۱۶ هزار بازدیدکننده، همچنان محبوب‌ترین مقصد گردشگری در بهار ۱۴۰۵ است.

 به گزارش خبرنگار میراث آریا، حیدرعلی زاهدیان‌نژاد با ارائه کارنامه تجمیعی بازدیدها تا پایان روز ۱۴ فروردین‌ماه، بر جایگاه رفیع مفاخر ملی تأکید کرد و گفت: تا این لحظه، آرامگاه لسان‌الغیب حافظ شیرازی با ۱۶ هزار و ۵۴۷ بازدیدکننده در صدر ایستاده و پس از آن، آرامگاه سعدی با ۹ هزار و ۵۱۲ نفر، مجموعه جهانی تخت‌جمشید با ۶ هزار و ۷۴۰ نفر، ارگ کریم‌خان (مجموعه زندیه) با ۵ هزار و ۷۳۲ نفر و مجموعه جهانی پاسارگاد با ۴ هزار و ۵۹۰ نفر، بیشترین حجم میزبانی از گردشگران را به خود اختصاص داده‌اند.

معاون گردشگری فارس در آخرین روز از این بازه زمانی خاطرنشان کرد: در روز چهاردهم فروردین، یک‌هزار و ۳۳۲ نفر در حافظیه، ۷۸۱ نفر در آرامگاه سعدی و ۶۱۶ نفر در مجموعه زندیه حضور یافتندو همچنین در بخش میراث باستانی، شکوه تخت‌جمشید پذیرای ۶۲۲ گردشگر و مجموعه جهانی پاسارگاد میزبان ۳۸۰ نفر از علاقه‌مندان به تاریخ کهن ایران‌زمین بود.

زاهدیان‌نژاد با تبیین پیوند عمیق میان جامعه و مواریث تاریخی، این حجم از استقبال در روزهای پایانی تعطیلات را گویای جایگاه ارزشمند این بناها در حافظه جمعی ایرانیان دانست و افزود: این حضور پررنگ نشان می‌دهد که میراث فرهنگی صرفاً یک مقصد توریستی نیست، بلکه لنگرگاه هویت ملی ماست.

او در پایان با تأکید بر آمادگی کامل تمامی محوطه‌ها و پایگاه‌های میراث جهانی استان تا آخرین دقایق حضور مسافران، تصریح کرد: تمامی همکاران ما با حداکثر ظرفیت در حال ارائه خدمات تخصصی هستند تا امنیت خاطر، آرامش و تجربه‌ای ماندگار برای میهمانانی که فارس را به عنوان مقصد سفر خود برگزیده‌اند، تأمین شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405011501089
بهپور کریمیان
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha