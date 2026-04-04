به گزارش خبرنگار میراث آریا، حیدرعلی زاهدیاننژاد با ارائه کارنامه تجمیعی بازدیدها تا پایان روز ۱۴ فروردینماه، بر جایگاه رفیع مفاخر ملی تأکید کرد و گفت: تا این لحظه، آرامگاه لسانالغیب حافظ شیرازی با ۱۶ هزار و ۵۴۷ بازدیدکننده در صدر ایستاده و پس از آن، آرامگاه سعدی با ۹ هزار و ۵۱۲ نفر، مجموعه جهانی تختجمشید با ۶ هزار و ۷۴۰ نفر، ارگ کریمخان (مجموعه زندیه) با ۵ هزار و ۷۳۲ نفر و مجموعه جهانی پاسارگاد با ۴ هزار و ۵۹۰ نفر، بیشترین حجم میزبانی از گردشگران را به خود اختصاص دادهاند.
معاون گردشگری فارس در آخرین روز از این بازه زمانی خاطرنشان کرد: در روز چهاردهم فروردین، یکهزار و ۳۳۲ نفر در حافظیه، ۷۸۱ نفر در آرامگاه سعدی و ۶۱۶ نفر در مجموعه زندیه حضور یافتندو همچنین در بخش میراث باستانی، شکوه تختجمشید پذیرای ۶۲۲ گردشگر و مجموعه جهانی پاسارگاد میزبان ۳۸۰ نفر از علاقهمندان به تاریخ کهن ایرانزمین بود.
زاهدیاننژاد با تبیین پیوند عمیق میان جامعه و مواریث تاریخی، این حجم از استقبال در روزهای پایانی تعطیلات را گویای جایگاه ارزشمند این بناها در حافظه جمعی ایرانیان دانست و افزود: این حضور پررنگ نشان میدهد که میراث فرهنگی صرفاً یک مقصد توریستی نیست، بلکه لنگرگاه هویت ملی ماست.
او در پایان با تأکید بر آمادگی کامل تمامی محوطهها و پایگاههای میراث جهانی استان تا آخرین دقایق حضور مسافران، تصریح کرد: تمامی همکاران ما با حداکثر ظرفیت در حال ارائه خدمات تخصصی هستند تا امنیت خاطر، آرامش و تجربهای ماندگار برای میهمانانی که فارس را به عنوان مقصد سفر خود برگزیدهاند، تأمین شود.
