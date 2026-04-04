خراسان جنوبی میزبان بیش از ۲۸۳ هزار نفر در تعطیلات نوروز

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محمد عرب بیان کرد: این آمار که از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ در اقامتگاهای رسمی، غیررسمی و اضطراری استان ثبت شده، نشاندهنده تلاش استان برای حفظ و ارائه خدمات به گردشگران در شرایط خاص فعلی است.
معاون گردشگری و سخنگوی دبیرخانه ستاد سفر خراسان جنوبی افزود: آمار تفکیکی اقامتکنندگان شامل ۱۳۶ هزار و ۶۲۷ نفر در اقامتگاههای رسمی، ۱۳۸ هزار و ۴۳۱ نفر در اقامتگاههای غیررسمی و ۸ هزار و ۷۹۶ نفر در اماکن اضطراری بود.
او خاطر نشان کرد: این ارقام حاکی از آن است که با وجود محدودیتها و شرایط متأثر از جنگ، همچنان بخش قابل توجهی از هموطنان، خراسان جنوبی را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب کردهاند.
عرب ادامه داد: در این راستا، هزار و ۴۶۳ بازدید نظارتی توسط دستگاههای اجرایی برای اطمینان از کیفیت خدمات صورت گرفته و بیش از ۱۱۲ هزار و ۱۶۲ نفر نیز از جاذبههای تاریخی و گردشگری استان بازدید کردهاند. این بازدیدها و اقامتها، ضمن نشان دادن تلاش دستاندرکاران صنعت گردشگری استان برای ارائه خدمات مطلوب، بیانگر اهمیت برنامهریزی برای حفظ فعالیت اقتصادی و فرهنگی در شرایط دشوار است.
