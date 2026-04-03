مسابقات موتورکراس شهرستان سرایان؛ گرامیداشت یاد شهدا و رهبر شهید در روز طبیعت

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حسین یکتا، اظهار کرد: این رویداد ورزشی که همه ساله در روز طبیعت، سیزدهم فروردین برگزار میشود، امسال نیز با استقبال پرشور علاقهمندان و قهرمانان موتور سواری همراه بود.
مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سرایان افزود: این مسابقات با حضور جمعی از قهرمانان موتورسواری از استانهای خراسان جنوبی و خراسان رضوی در پیست تخصصی موتور کراس سرایان برگزار شد.
مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سرایان ضمن اشاره به اهمیت این رویداد، اعلام کرد که این مسابقات با استقبال چشمگیر همشهریان و علاقهمندان به ورزشهای مهیج از شهرستانهای همجوار روبرو شد.
او تصریح کرد: برگزاری این رویداد در روز طبیعت، علاوه بر جنبه ورزشی، بهانهای برای گردهمایی خانوادگی و تفریح در کنار طبیعت نیز بود و شور و نشاط خاصی را به این روز بخشید و مسابقات موتورکراس سرایان، با ثبت خاطرهای دیگر از ورزش و ایثار در این منطقه، به کار خود پایان داد.
انتهای پیام/
نظر شما