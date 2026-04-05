به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا امروز یکشنبه ۱۶ فروردین با اعلام این خبر گفت: جمعی از دوستداران میراث‌فرهنگی با حضور در محوطه باستانی زیویه، با تشکیل زنجیره انسانی، حملات رژیم آمریکایی_ صهیونی به ابنیه تاریخی استان را محکوم کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان اظهار کرد: شکل‌گیری زنجیره‌های انسانی برای حمایت از میراث‌فرهنگی انجام‌شده، اما همچنان لازم است حرکت‌های جمعی و اقدامات گسترده‌تری برای معرفی اهمیت آثار تاریخی این شهر در سطح ملی و بین‌المللی صورت گیرد.

او حملات اخیر به ابنیه تاریخی، موزه‌ها و محوطه‌های میراث‌فرهنگی را مصداقی آشکار از تعرض به حافظه تاریخی و هویت تمدنی ملت‌ها دانست و خواستار ورود نهادهای بین‌المللی به‌ویژه یونسکو شد و افزود: همچنین مراسم تشکیل زنجیره‌ی انسانی برای حفاظت از غار باستانی کرفتو و محکومیت آسیب به آثار تاریخی در جنگ اخیر برگزار شد.

طالب‌نیا با تاکید بر حفاظت از ابنیه‌های تاریخی در شرایط بحرانی و جنگی یادآور شد: به منظور حفاظت از گنجینه‌های ارزشمند فرهنگی و تاریخی استان، نشان «سپر آبی» در موزه‌ها، محوطه‌ها و اماکن تاریخی استان نصب شده است‌.

غار باستانی کرفتو یکی از بزرگ‌ترین بناهای تاریخی دست‌کن و از طولانی‌ترین غارهای ایران محسوب می‌شود که از نظر معماری بسیار مهم و حائز اهمیت است؛ قلعه زیویه نیز یکی از قلعه‌های تاریخی و منحصر به‌فردی است که دارای قدمتی مربوط به دوره‌های ماد و مانا است.

انتهای پیام/