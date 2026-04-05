۱۶ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۰

زنجیره انسانی در محوطه‌های باستانی کردستان تشکیل شد

زنجیره انسانی در محوطه‌های باستانی کردستان تشکیل شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان از تداوم تشکیل زنجیره‌های انسانی در محوطه‌های باستانی استان با هدف محافظت از آثار تاریخی در برابر جنگ خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا امروز یکشنبه ۱۶ فروردین با اعلام این خبر گفت: جمعی از دوستداران میراث‌فرهنگی با حضور در محوطه باستانی زیویه، با تشکیل زنجیره انسانی، حملات رژیم آمریکایی_ صهیونی به ابنیه تاریخی استان را محکوم کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان اظهار کرد: شکل‌گیری زنجیره‌های انسانی برای حمایت از میراث‌فرهنگی انجام‌شده، اما همچنان لازم است حرکت‌های جمعی و اقدامات گسترده‌تری برای معرفی اهمیت آثار تاریخی این شهر در سطح ملی و بین‌المللی صورت گیرد.

او حملات اخیر به ابنیه تاریخی، موزه‌ها و محوطه‌های میراث‌فرهنگی را مصداقی آشکار از تعرض به حافظه تاریخی و هویت تمدنی ملت‌ها دانست و خواستار ورود نهادهای بین‌المللی به‌ویژه یونسکو شد و افزود: همچنین مراسم تشکیل زنجیره‌ی انسانی برای حفاظت از غار باستانی کرفتو و محکومیت آسیب به آثار تاریخی در جنگ اخیر برگزار شد.

طالب‌نیا با تاکید بر حفاظت از ابنیه‌های تاریخی در شرایط بحرانی و جنگی یادآور شد: به منظور حفاظت از گنجینه‌های ارزشمند فرهنگی و تاریخی استان، نشان «سپر آبی» در موزه‌ها، محوطه‌ها و اماکن تاریخی استان نصب شده است‌.

غار باستانی کرفتو یکی از بزرگ‌ترین بناهای تاریخی دست‌کن و از طولانی‌ترین غارهای ایران محسوب می‌شود که از نظر معماری بسیار مهم و حائز اهمیت است؛ قلعه زیویه نیز یکی از قلعه‌های تاریخی و منحصر به‌فردی است که دارای قدمتی مربوط به دوره‌های ماد و مانا است.

شیلان صلواتی
دبیر مهدی ارجمند

