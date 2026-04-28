گردشگری زریبار مریوان باید برندسازی شود

به گزارش خبرنگار میراثآریا، نژاد جهانی روز دوشنبه ۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در جلسه تخصصی و عملیاتی توسعه گردشگری روستاهای حاشیه دریاچه دریاچه زریبار که با حضور مسئولان محلی در محل فرمانداری برگزار شد، گفت: زریبار بهعنوان نماد هویتی شهرستان مریوان باید بهعنوان یک برند گردشگری تعریف و در سطح ملی و فراملی معرفی شود.
فرماندار مریوان با اشاره به ظرفیتهای گردشگری منطقه اظهار کرد: شهرستان مریوان از استعدادهای کمنظیری در این حوزه برخوردار است که با برنامهریزی هدفمند میتوان آنها را به فرصتهای پایدار اقتصادی تبدیل کرد.
او با تاکید بر ضرورت تدوین چشمانداز مشخص برای توسعه روستاهای پیرامون زریبار افزود: ایجاد یک ساختار مدیریتی منسجم با محوریت گردشگری در این محدوده، امری ضروری است و تمامی اقدامات باید در قالب یک طرح یکپارچه دنبال شود.
جهانی همچنین بر اهمیت ایجاد درآمدهای پایدار مرزی از طریق توسعه گردشگری تأکید و عنوان کرد: با جذب و تخصیص اعتبارات هدفمند، میتوان ضمن رونق اقتصادی منطقه، زمینه اشتغالزایی برای ساکنان روستاهای حاشیه زریبار را فراهم کرد.
فرماندار مریوان در ادامه از آغاز فرآیند تشکیل هیئت راهبری گردشگری زریبار خبر داد و یادآور شد: مشارکت جوامع محلی و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، از ارکان اصلی موفقیت این طرح خواهد بود.
در این نشست، راهکارهای مداخلات پایدار در حوزه سیما و منظر روستاهای گردشگری بررسی شد و حاضران بر لزوم ساماندهی فعالیتها، زیباسازی روستاها و توسعه زیرساختهای گردشگری در اطراف دریاچه زریبار تأکید کردند.
