ضرورت حفاظت از میراث تاریخی و طبیعی کشور/ ۲۴ پرونده میراثی در کردستان بررسی شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در راستای تلاش‌های مستمر برای حفاظت و معرفی گنجینه‌های میراثی استان کردستان، جلسه شورای ثبت آثار با حضور علیرضا ایزدی، مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پویا طالب‌نیا مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان و اعضای شورای ثبت وزارتخانه، روز یکشنبه ۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در سنندج برگزار شد.

علیرضا ایزدی در این جلسه اظهار کرد: استان کردستان با برخورداری از آثار تاریخی متعدد و ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی، توانسته است به یکی از مقاصد اصلی گردشگری فرهنگی کشور تبدیل شود.

مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی افزود: پرونده‌هایی که امروز در شورای ثبت مورد بررسی قرار گرفتند، نشان‌دهنده غنای بالای میراث‌فرهنگی استان کردستان است.

او عنوان کرد: ما بر این باوریم که هر بنا، محوطه یا تپه تاریخی، یک سند زنده از گذشته ماست و وظیفه داریم که از این اسناد به بهترین نحو محافظت کنیم.

پویا طالب‌نیا، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان هم در این نشست با تاکید بر اهمیت همکاری‌های بین‌بخشی و تلاش‌های شبانه‌روزی کارشناسان میراث‌فرهنگی یادآور شد: هدف ما این است که با پیگیری دقیق پرونده‌ها و رفع موانع، بتوانیم هرچه سریع‌تر این آثار ارزشمند را در فهرست ملی ثبت کنیم تا از حمایت‌های قانونی لازم برخوردار و زمینه برای مرمت، احیا و معرفی آن‌ها به عموم فراهم شود.

علی بهنیا معاون میراث‌فرهنگی کردستان در ادامه عنوان کرد: در این نشست، تعداد ۲۲ پرونده ارزشمند مربوط به محوطه‌ها، تپه‌ها و بناهای تاریخی واقع در شهرستان‌های قروه، دهگلان و بیجار مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. همچنین تدقیق عرصه بنای تاریخی امین‌الاسلام در سنندج و عرصه و حریم غار طبیعی و تاریخی کرفتو، در این جلسه مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت تا تصمیمات لازم برای حفاظت از این پدیده طبیعی و تاریخی اتخاذ شود.

