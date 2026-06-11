به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرهاد عزیزی زلانی شامگاه چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ در آیین افتتاح نمایشگاه صنایع‌دستی که به مناسبت گرامیداشت روز جهانی صنایع‌دستی با حضور رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان و جمعی از مسئولان و علاقمندان حوزه صنایع‌دستی در خانه کُرد سنندج برپا شد، اظهار کرد: صنایع‌دستی کردستان به عنوان میراثی ارزشمند، ریشه در تاریخ، فرهنگ و زیست‌بوم مردم این منطقه دارد و بخش مهمی از هویت فرهنگی استان را تشکیل می‌دهد.

مدیرکل امور پایگاه‌های میراث ملی و جهانی افزود: تنوع رشته‌های فعال در حوزه صنایع‌دستی کردستان، نشان‌دهنده غنای فرهنگی و مهارت‌های هنرمندان این استان است و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی در سطح ملی باشد.

او با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان عنوان کرد: کردستان با توجه به گستردگی فعالیت‌های صنایع‌دستی و حضور هنرمندان توانمند، این امکان را دارد که به عنوان یکی از استان‌های پایلوت در اجرای برنامه‌های توسعه این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

عزیزی زلانی یادآور شد: حمایت از صنعتگران و تقویت زیرساخت‌های تولید و عرضه محصولات صنایع‌دستی، از الزامات توسعه پایدار این بخش است که به رونق اشتغال و افزایش درآمد جوامع محلی کمک می‌کند.

مدیرکل امور پایگاه‌های میراث ملی و جهانی بیان کرد: معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی کردستان در سطح ملی و بهره‌گیری از رویدادهای فرهنگی و نمایشگاهی، نقش مهمی در شناساندن توانمندی‌های این استان و گسترش بازارهای هدف خواهد داشت.

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