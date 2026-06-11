۲۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۴

مدیرکل امور پایگاه‌های میراث ملی و جهانی:

صنایع‌دستی کردستان میراثی ارزشمند و ظرفیت‌ساز برای توسعه است

صنایع‌دستی کردستان میراثی ارزشمند و ظرفیت‌ساز برای توسعه است

مدیرکل امور پایگاه‌های میراث ملی و جهانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با تاکید بر جایگاه صنایع‌دستی کردستان گفت: این استان با برخورداری از حدود ۵۰ رشته فعال صنایع‌دستی، از قطب‌های مهم کشور در این حوزه به شمار می‌رود و ظرفیت تبدیل شدن به پایلوت ملی توسعه صنایع‌دستی را دارد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرهاد عزیزی زلانی شامگاه چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ در آیین افتتاح نمایشگاه صنایع‌دستی که به مناسبت گرامیداشت روز جهانی صنایع‌دستی با حضور رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان و جمعی از مسئولان و علاقمندان حوزه صنایع‌دستی در خانه کُرد سنندج برپا شد، اظهار کرد: صنایع‌دستی کردستان به عنوان میراثی ارزشمند، ریشه در تاریخ، فرهنگ و زیست‌بوم مردم این منطقه دارد و بخش مهمی از هویت فرهنگی استان را تشکیل می‌دهد.

مدیرکل امور پایگاه‌های میراث ملی و جهانی افزود: تنوع رشته‌های فعال در حوزه صنایع‌دستی کردستان، نشان‌دهنده غنای فرهنگی و مهارت‌های هنرمندان این استان است و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی در سطح ملی باشد.

او با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان عنوان کرد: کردستان با توجه به گستردگی فعالیت‌های صنایع‌دستی و حضور هنرمندان توانمند، این امکان را دارد که به عنوان یکی از استان‌های پایلوت در اجرای برنامه‌های توسعه این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

عزیزی زلانی یادآور شد: حمایت از صنعتگران و تقویت زیرساخت‌های تولید و عرضه محصولات صنایع‌دستی، از الزامات توسعه پایدار این بخش است که به رونق اشتغال و افزایش درآمد جوامع محلی کمک می‌کند.

مدیرکل امور پایگاه‌های میراث ملی و جهانی بیان کرد: معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی کردستان در سطح ملی و بهره‌گیری از رویدادهای فرهنگی و نمایشگاهی، نقش مهمی در شناساندن توانمندی‌های این استان و گسترش بازارهای هدف خواهد داشت.

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کد خبر 1405032101755
شیلان صلواتی
دبیر مهدی ارجمند

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