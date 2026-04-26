به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا گفت: کردستان سرزمینی کهن و دارای سابقه تاریخی و فرهنگی دیرینه است که از قلعههای تاریخی و بناهای باستانی گرفته تا مناظر طبیعی خیرهکننده و آداب و رسوم منحصر به فرد مردمانش، همه و همه ظرفیت فوقالعادهای برای تولید آثار مستند فاخر محسوب میشوند.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان اظهار کرد: در همین راستا طرح مستندسازی جامع جاذبههای تاریخی، فرهنگی و گردشگری این استان، با همکاری تیمی از مستندسازان حرفهای و با هدف معرفی ابعاد ناشناخته و معرفی عمیقتر ظرفیتهای بینظیر کردستان به علاقهمندان داخلی و خارجی، انجام میشود.
او افزود: این مستندسازی تنها یک اقدام آرشیوی نیست، بلکه ابزاری قدرتمند برای حفظ و انتقال این میراث ارزشمند به نسلهای آینده است.
طالبنیا عنوان کرد: با معرفی و مستندسازی جاذبههای گردشگری و تاریخی استان میتوانیم گامهای موثری برای توسعه پایدار گردشگری، ایجاد فرصتهای شغلی و ارتقای اقتصاد محلی برداریم.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان هدف از این طرح را دستیابی به اطلاعاتی دقیق، جامع و کاربردی عنوان کرد و یادآور شد: امیدواریم با ارائه تصاویر و اطلاعات مستند و غنی، بتوانیم توجه طیف وسیعی از گردشگران، پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان به فرهنگ و تاریخ را به سوی کردستان جلب نماییم و جایگاه این استان را به عنوان مقصدی برجسته در صنعت گردشگری کشور تثبیت کنیم.
انتهای پیام/
نظر شما