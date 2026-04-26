به گزارش خبرنگار میراثآریا، روز یکشنبه ۶ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در سفر علیرضا ایزدی مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی به استان کردستان و حضور در نشست با معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی استاندار کردستان، حکم پویا طالبنیا مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کردستان به عنوان مدیر طرح تهیه پرونده ثبت جهانی غار کرفتو اهدا شد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، در این جلسه با ابراز خرسندی از آغاز پروسه ثبت جهانی غار کرفتو، گفت: کردستان نماد هویت ایران است و با کاوشهای تاریخی ثابت میکند قدمت این استان بیش از هفتهزار و ۵۰۰ سال است.
علیاکبر ورمقانی اظهار کرد: مدیران و کارکنان ادارات میراثفرهنگی در کردستان، دغدغهمند تاریخ و فرهنگ استان هستند و سایر مدیران هم با تمام توان از ثبت جهانی آثار ارزشمند همه شهرهای کردستان حمایت خواهیم کرد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان افزود: ثبت جهانی کرفتو موجب شناساندن این اثر به جهان و جذب گردشگران بینالمللی خواهد شد، لذا باید تلاش کنیم پروسه تهیه پرونده و ثبت آن را تا حد امکان، کوتاه کنیم.
او عنوان کرد: امیدواریم ثبت این اثر ارزشمند، فتح بابی برای ثبت سایر آثار تاریخی کردستان باشد.
در پایان این جلسه، با اعطای حکمی به امضای علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور، پویا طالبنیا مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان به عنوان مدیر طرح تهیه پرونده ثبت جهانی غار کرفتو منصوب شد.
در این حکم آمده است که تمام اقدامات اجرایی برای آمادهسازی مجموعه برای ارزیابی میدانی یونسکو احصا و برای قرارگیری در برنامه پایگاههای ملی مرتبط با عرصه اثر، اعلام و جهت آمادهسازی مجموعه برای زمان ارزیابی میدانی جهانی پیگیری شود.
همچنین بر همکاری تمام مسئولان ذیربط در وزارت میراثفرهنگی اعم از ستادی و استانی و مدیران استانی در تهیه این پرونده مهم تاکید شده است.
تجربه موفق تهیه پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان، تجربیات کارشناسی و مدیریتی در حوزههای مختلف میراثفرهنگی و گردشگری، مدیریت پایگاه طاق بستان و مدیریت پایگاه جهانی اورامانات و مدیریت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کردستان از دیگر سوابق طالبنیاست که به تسریع در تهیه پرونده ثبت جهانی غار کرفتو در کنار کارشناسان حوزههای مرتبط کمک میکند.
انتهای پیام/
نظر شما