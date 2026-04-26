۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۴

بازدید نماینده ولی فقیه در کردستان از مراکز گردشگری آسیب‌دیده در حملات دشمن متجاوز

نماینده ولی فقیه در کردستان از مراکز گردشگری آسیب دیده که در بر اثر بمباران‌های جنایتکاران آمرایکایی- صهیونی دچار آسیب‌ شده بود، بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی روز یک‌شنبه ۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در جریان بازدید از مجتمع گردشگری الماس غرب که با همراهی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان و جمعی از مدیران کل استان در سنندج انجام شد، با ابراز تاسف از خسارت‌های واردشده به این مجموعه گردشگری اقامتی، خواستار تسریع در روند رسیدگی به خسارات‌ها و بازسازی شد.

 نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: با جدیت پیگیر حمایت از مجموعه‌های آسیب‌دیده خواهند بود و همه ظرفیت‌های لازم برای بازسازی و بازگشت این فضاها به چرخه خدمت‌رسانی به گردشگران به کار گرفته خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان در این بازدید افزود: در جریان حملات اخیررژیم آمریکایی- صهیونی و بمباران بخش‌هایی از شهرهای استان، تعدادی از مراکز گردشگری بر اثر موج انفجارها دچار خسارت جدی شده است.

او اظهار کرد: مستندسازی خسارات، تهیه گزارش‌های فنی و برآوردهای مالی این مراکز انجام شده است و بر اساس این داده‌ها، بسته‌های حمایتی ویژه‌ای برای کمک به فعالان گردشگری تدوین خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: در ایام نوروز، شماری از هتل‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان با رویکردی مسئولانه و مردمی، اسکان رایگان آسیب‌دیدگان جنگ را بر عهده گرفته‌ و برخی دیگر از مراکز اقامتی نیز با ارائه تخفیف‌های قابل توجه، در کنار مردم و در خدمت هموطنان بودند.

طالب‌نیا یادآور شد: امیدواریم این اقدامات و پیگیری‌ها، بارقه‌های امید را برای بازسازی و رونق دوباره مراکز گردشگری کردستان و احیای چرخه اقتصادی منطقه روشن‌تر سازد.

