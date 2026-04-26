به گزارش خبرنگار میراثآریا، حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی روز یکشنبه ۶ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در جریان بازدید از مجتمع گردشگری الماس غرب که با همراهی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان و جمعی از مدیران کل استان در سنندج انجام شد، با ابراز تاسف از خسارتهای واردشده به این مجموعه گردشگری اقامتی، خواستار تسریع در روند رسیدگی به خساراتها و بازسازی شد.
نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: با جدیت پیگیر حمایت از مجموعههای آسیبدیده خواهند بود و همه ظرفیتهای لازم برای بازسازی و بازگشت این فضاها به چرخه خدمترسانی به گردشگران به کار گرفته خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان در این بازدید افزود: در جریان حملات اخیررژیم آمریکایی- صهیونی و بمباران بخشهایی از شهرهای استان، تعدادی از مراکز گردشگری بر اثر موج انفجارها دچار خسارت جدی شده است.
او اظهار کرد: مستندسازی خسارات، تهیه گزارشهای فنی و برآوردهای مالی این مراکز انجام شده است و بر اساس این دادهها، بستههای حمایتی ویژهای برای کمک به فعالان گردشگری تدوین خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان افزود: در ایام نوروز، شماری از هتلها و اقامتگاههای بومگردی استان با رویکردی مسئولانه و مردمی، اسکان رایگان آسیبدیدگان جنگ را بر عهده گرفته و برخی دیگر از مراکز اقامتی نیز با ارائه تخفیفهای قابل توجه، در کنار مردم و در خدمت هموطنان بودند.
طالبنیا یادآور شد: امیدواریم این اقدامات و پیگیریها، بارقههای امید را برای بازسازی و رونق دوباره مراکز گردشگری کردستان و احیای چرخه اقتصادی منطقه روشنتر سازد.
