ثبت حدود ۹ میلیون نفر- شب اقامت در استان گیلان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، یوسف سلمانخواه روز شنبه ۱۵ فروردین ١۴٠۵ در مصاحبهای، ضمن قدردانی از همکاریهای همه دستگاههای عضو ستاد خدمات سفر استان گیلان، از ادامه ستاد اجرایی خدمات سفر و آمادگی بیش از سه هزار تأسیسات اقامتی و آماده باش سایر دستگاههای عضو ستاد خدمات سفر تا پایان جنگ خبر داد.
دبیر ستاد خدمات سفر استان گیلان از تداوم ایمن سفرهای نوروزی، حفظ کیفیت مطلوب خدمات، صیانت از حقوق هموطنان و تأمین رفاه و آرامش عمومی را بهعنوان اولویتهای راهبردی ادارهکل برشمرده و از استمرار این روند با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای نهادی و مدیریتی خبر داد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان اظهار کرد: در نوروز ۱۴۰۵ طی برنامهریزیها در ١٧ شهرستان استان گیلان تعداد ۵٣۵ غرفه صنایعدستی راهاندازی شده و خوشبختانه با استقبال خوبی همراه بوده و هنرمندان صنایعدستی از فروش تولیدات راضی بودند.
او افزود: در برنامههای نظارتی، توسط کارشناسان ارزیاب ادارهکل و شهرستانها در راستای پایش مستمر و با هدف بررسی وضعیت خدماترسانی مطلوب به هموطنان از تعداد ۴۰۰ تاسیسات گردشگری بازدید به عمل آمد و طی جنگ رمضان از ٩ اسفند ۱۴۰۴ تا ١۴ فروردین ١۴٠۵ در حدود ۲میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو وارد استان گیلان شده است.
سلمانخواه در ادامه اعلام کرد: از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ تعداد کل خودروهای ورودی به استان، ۱۴۵۳۱۱۶ بوده و وسایل نقلیه خروجی از استان تعداد یک میلیون و ۳۹۷هزار و ۴۱۵ خودرو است و براساس بررسی بهعمل آمده طی بازه ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ الی ۱۴ فروردین ۱۴۰۵، بیشترین تردد خودروهای ورودی به ترتیب مربوط به روزهای ۱۲، ۱، ۲ و ۷ فروردین ۱۴۰۵ و کمترین آن به ترتیب مربوط به روزهای ۲۶، ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ و ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ و همچنین بیشترین تردد خودرو خروجی به ترتیب مربوط به روزهای ۱۴، ۷، ۸ و ۶ فروردین ۱۴۰۵ و کمترین آن به ترتیب مربوط به روزهای ۲۹، ۲۶ اسفند و ۱ فروردین است، و همچنین برآورد مسافران ورودی (زمینی) به استان تعداد ۶میلیون و ۳۴۵هزار و ۳۷۵ نفر و مسافران خروجی (زمینی) از استان ۶میلیون و ۱۴۶هزار و ۳۶۸ نفر بوده و برآورد مسافران ورودی به استان بر اساس گزارشهای واصله از اداره حمل و نقل پایانههای استان و اداره راهآهن جمعآوری و پردازش شده، در نتیجه برآورد ورود مسافران به استان بصورت حمل و نقل جادهای به تعداد ۶ میلیون و ۳۳۹ هزار و ۲۲ نفر از طریق راهآهن ۶۱۵۳ نفر بوده است که ۹۹.۹۰ درصد مسافران بصورت حمل ونقل جادهای وارد استان و فقط ۱۰ درصد مسافران بصورت راهآهن وارد استان شدهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی استان گیلان همچنین تصریح کرد: تاسیسات اقامتی در گیلان ٣۶۴۶ واحد است و برآورد مسافران اقامت کننده در استان (اقامت در مراکز اقامتی ثابت و موقت) تحت پوشش ادارهکل تعداد ۸ میلیون و ۸۶۷هزار و ۴۲۲ نفر شب اقامت و با اشغال تخت ۶۵ درصد میباشد و آمارها نشان از افزایش ۱۱.۵۱ درصدی در اقامت مسافران نسبت به مدت مشابه سال گذشته میدهد، همچنین با بررسی آمار ثبتی حاصله از اقامت مسافران نوروزی در مراکز اقامتی ثابت و موقت استان شامل میزان اقامت در هتل، هتل آپارتمان، مجتمع گردشگری، مهمانپذیر، اقامتگاه بومگردی و سنتی، خانه مسافر، اقامتگاههای موقت(کمپ، چادر مسافرتی)، مدارس است.
او ادامه داد: درصد توزیع اقامت در مراکز اقامتی شامل میزان اقامت در اقامتگاههای رسمی مجموعا ۶۹۳هزار و ۹۶۵ نفر شب معادل ٧.٨٢ درصد است، میزان اقامت در اقامتگاههای غیر رسمی مجموعا ۸میلیون و ۱۷۳هزار و ۴۵۷ نفر شب معادل ٩۲.١٧ درصد است.
سلمانخواه تصریح کرد: با توجه به روند نمودار، بیشترین اقامت مسافران به ترتیب مربوط به روزهای ۱۰، ۹، ۷ و ۴ فروردین ۱۴۰۵ و کمترین آنها مربوط به روزهای ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ است، برآورد مسافران اقامت کننده در استان ( اقامت در مراکز اقامتی ثابت و موقت ) تعداد٨٨۶٧۴٢٢ نَفَر - شب دارای افزایش ۱۱.۵۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته و همچنین شهرستانهای رشت، بندرانزلی، لاهیجان، فومن، رودسر، آستارا و لنگرود بیشترین اقامت و شهرستانهای خمام، املش، شفت و رضوانشهر به ترتیب کمترین اقامت را داشتهاند. همچنین با توجه به گزارش دریافتی مبتنی بر دادههای مخابراتی در ۱۲ فروردین ۱۴۰۵، انباشت سیم کارت مسافر در استان گیلان ۱۰۶۶۶۳۸ نفر است (لازم به ذکر است تعداد سیم کارتهای ورودی به استان ۱۱۸۲۸۸۳۱ سیم کارت و تعداد ۱۱۶۱۹۳ سیم کارت از استان خارج شدهاند) بعد از استان مازندران، دومین استان از لحاظ انباشت مسافر در کشور است که ۲۰.۳۲ درصد مسافر کل کشور را به خود اختصاص داده است.
مدیرکل میراثفرهنگی گیلان گفت: بنا بر گزارش ستاد اجرایی خدماتسفر استان گیلان در خصوص رتبهبندی شهرستانها جهت اقامت مسافران نوروزی در مراکز اقامتی ثابت و موقت استان (تحت پوشش اداره کل) طی بازه زمانی ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ الی ١۴ فروردین ۱۴۰۵سه شهرستان رشت، بندرانزلی، لاهیجان به ترتیب بیشترین اقامت و همچنین شهرستانهای فومن، رودسر، آستارا و لنگرود در ردههای بعدی است.
او تصریح کرد: ظرفیت اسکان اضطراری را ۵٩٠ مکان و امکان پذیرش ١١٠٩٩٨ نفر در سطح ١٧ شهرستان استان گیلان است.
سلمانخواه بازدیدکنندگان از موزهها، بناهای تاریخی، مراکز تفریحی، سرگرمی و جاذبههای گردشگری را تعداد ۲۰۱۶۲۲ نفر دانست و اظهار کرد: شهرک تاریخی ماسوله ، بنای تاریخی قلعه رودخان، اکو موزه میراث روستایی رشت انتخاب نخست گردشگران نوروزی برای بازدید از جاذبههای استان بوده است.
مدیرکل میراث فرهنگیگیلان در ادامه با قدردانی از تلاشهای ارزنده پلیس راهور و همکاران زحمتکش اظهار کرد: با توجه به ماهیت فرابخش سفر و گستره اثرگذاری آن بر حوزههای نظیر ایمنی در سفر به منظور کاهش مخاطرات مدیریت سفر، هماهنگی بین دستگاهی صورت گرفته و آمارها حاکی از آن است که در تعطیلات نوروزی ۴۳ درصد کاهش تصادفات منجر به فوت و ۱۰ درصد کاهش جرحی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته داشتهایم.
او در ادامه عنوان کرد: باعنایت به پیام نوروز ١۴٠۵ به نوروز وفاق و همدلی و تاکید مقام عالی وزارت به پیوند بهار امسال با نام معصوم کودکان میناب و میثاق ملی برای بزرگداشت پایمردی شهدا و قهرمانان اقتدار وطن و در راستای اجرای برنامههای فرهنگی ادارهکل در پیادهراه فرهنگی شهرداری رشت به یاد کودکان مدرسه میناب، سوگواره سین هشتم؛ سوگ میناب مراسم آیینی کَرنا نوازی در پیادهراه فرهنگی شهرداری رشت اجرا شد و همچنین از دیگر برنامههای فرهنگی این ادارهکل، پویش گیلان میزبان ایران میباشد که ضمن دعوت از هموطنان و سفر به گیلان برای ارسال تصاویر جاذبههای گردشگری و روایت سفر و جنگ فراخوان شد.
سلمانخواه در پایان ضمن قدردانی از همراهی فعالان بخش خصوصی، سرمایهگذاران و رسانهها بر ضرورت تقویت همافزایی ملی، ارتقاء سرمایه اجتماعی و تحکیم انسجام فرهنگی در صیانت از سرمایههای هویتی کشور تاکید کرد و خاطرنشان کرد: هدف ایجاد نظام یکپارچه مدیریت سفر در کشور، ارتقاء سطح هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، بهبود کیفیت خدماترسانی به هموطنان و توسعه پایدار گردشگری داخلی است، این ستاد به عنوان بازوی حاکمیتی سیاستگذاری، برنامهریزی، راهبری و نظارت بر خدمات سفر، نقش محوری در ساماندهی جریان سفر، افزایش رضایتمندی عمومی و صیانت از حقوق عامه ایفا مینماید و استمرار این سطح از هماهنگی و مدیریت یکپارچه میتواند به عنوان یک الگوی موفق در دستیابی به حکمرانی مطلوب و سیاستگذاریهای آتی گردشگری باشد.
