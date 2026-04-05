به گزارش میراث آریا، با توجه به اهمیت تسهیل سفرهای بین‌المللی و ضرورت خدمت‌رسانی به هم‌وطنان حتی در ایام بحرانی جنگ، به‌منظور تکریم متقاضیان، خدمات صدور گواهینامه رانندگی بین‌المللی، پلاک ترانزیت و اسناد مربوط به تردد بین‌المللی وسایل نقلیه، طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، در دو دفتر اصلی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ارائه می‌شود.

بر این اساس، خدمات صدور اسناد کانون جهانگردی و اتومبیلرانی که تنها نماینده رسمی فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی در حوزه صدور گواهینامه، مدارک بین‌المللی رانندگی و خودرو و تنها مرجع قانونی صدور این مدارک در ایران است، در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۴ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۸ تا ۱۲ در دفاتر خیابان‌ شهید عربعلی (آپادانا) و خیابان خوش (نبش خیابان پرچم) ارائه می‌شود.

لازم به ذکر است، برای آگاهی از نشانی و شماره‌های تماس دفاتر یادشده می‌توان به وب سایت رسمی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به نشانی WWW.TACI.IR مراجعه و یا با شماره تلفن سراسری سامانه ملی سفر ۰۹۶۲۹ تماس حاصل کرد.

