ورود حدود ۵۰۰هزار مسافر نوروزی به سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدهادی طهرانی مقدم ۱۶ فروردین ماه اظهار کرد: از زمان آغاز رسمی ستاد خدمات سفر تا ۱۵ فروردین ماه حدود ۵۰۰هزار مسافر، سیستان و بلوچستان را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب کرده و وارد استان شده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان افزود: بر اساس آمار ثبت شده از سوی کمیته حمل و نقل ستاد، بیش از ۱۰ هزار نفر از این مسافران از طریق ناوگان ریلی و ۴۸۱هزار و ۵۰۷ نفر نیز به وسیله حمل و نقل جاده‌ای وارد استان شده‌اند.

او ادامه داد: از مجموع میزان ورود مسافران از طریق حمل و نقل جاده ای، ۴۹ درصد از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی و ۵۱ درصد نیز با وسایل نقلیه شخصی وارد استان شده‌اند که پرترددترین محورهای استان تاکنون شامل زاهدان_بم (کمربندی شهید کلانتری)، زاهدان_سه راهی دشتک و چابهار - نیکشهر بوده است.

به گفته طهرانی مقدم، از زمان فعالیت ستاد خدمات سفر، بیش از ۶۷۹ هزار بازدید از جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی استان انجام شده که در کنار این بازدیدها، جمع زیادی از شهروندان نسبت به بازدید از غرفه‌های صنایع‌دستی و خرید محصولات صنایع‌دستی فاخر استان اقدام کرده‌اند و میزان فروش این محصولات در این بازه قریب به ۱۰ میلیارد ریال بوده است.

او تاکید کرد: شهرستان‌های زهک، زابل و فنوج نیز به ترتیب بیشترین میزان فروش صنایع‌دستی را تاکنون به ثبت رسانده‌اند.

