انجام ۸۱۵ بازدید نظارتی از تأسیسات گردشگری خراسان شمالی

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد دیناری گفت: ۸۱۵ بازدید نظارتی از شروع طرح نوروزی تا ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ از تأسیسات گردشگری استان شامل هتل، رستوران بین‌راهی، دفاتر خدمات مسافرتی، سرویس‌های بهداشتی و... انجام شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی افزود: این بازدیدها منجر به ارائه ۱۰۴ فقره تشویق، ۶۵ فقره تذکر، ۶ مورد اخطار کتبی و ۲۲ مورد رفع نواقص به تأسیسات گردشگری شده است.

دیناری در ادامه افزود: علاوه بر نظارت بر تأسیسات گردشگری، ۴۸۵۵ مورد نظارت بر سایر صنوف استان صورت‌گرفته است.

او تأکید کرد: نظارت‌ها بر تأسیسات گردشگری در این استان باهدف اجرای کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی، رعایت نرخ‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، بررسی نحوه ارائه خدمات و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه برای فراهم‌آوردن زمینه سفری ایمن برای گردشگران و میهمانان در نوروز ۱۴۰۵ به‌صورت مداوم انجام می‌شود.